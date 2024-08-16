المدرسة الرقمية تقدم أنشطة تعليمية في المخيم الإماراتي الأردني

استفاد 685 طالباً وطالبة تراوح أعمارهم بين 10 أعوام و16 عاماً من فعاليات برنامج النادي الصيفي الذي استضافه المخيم الإماراتي الأردني تحت إشراف إدارة المخيم وإدارة المدرسة الرقمية، التزاماً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدورها الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، واستثماراً لأوقات فراغ أبناء اللاجئين.

وقدمت المدرسة الرقمية ضمن برنامج النادي الصيفي أنشطة وبرامج تعليمية متعددة تغطي ستة مسارات رئيسة، تشمل المعارف العامة، والمهارات التقنية والمهنية، وتعليم اللغة العربية والإنجليزية، إضافة إلى أنشطة ترفيهية.

وأوضح مدير فريق الإغاثة الإماراتي، صالح راشد عبدالرحمن الطنيجي، أن الدورة التي استمرت أشهراً استفاد منها 685 طالباً وطالبة، تراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً، مؤكداً أهمية التعاون بين إدارة المدرسة الرقمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لما فيه مصلحة اللاجئين السوريين في المخيم.

من جانبه، أكد أمين عام المدرسة الرقمية، الدكتور وليد آل علي، حرص المدرسة على توظيف التقنية في خدمة بناء مهارات ومعارف الطلاب خلال العام الدراسي، وكذلك في الفترة الصيفية عبر برنامج النادي الصيفي الذي يجمع بين المعرفة والترفيه، حيث تم تخصيص ساعة ترفيهية رياضية ذهنية تضمنت أنشطة مثل الخط العربي والرسم والشطرنج والأفلام الوثائقية.

وأعرب الطلاب المشاركون في الدورة عن سعادتهم بهذا البرنامج الصيفي، فيما قدم أولياء أمورهم الشكر لإدارة المدرسة الرقمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

يذكر أن «المدرسة الرقمية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020 ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تعد أول مدرسة رقمية معتمدة ومتكاملة من نوعها، بهدف تمكين الطلاب من خيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوافر فيها الظروف الملائمة أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم. كما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظاً، واللاجئين والنازحين، عبر مواد ومناهج تعليمية عصرية.