مدارس تحدّد مواصفات إلزامية للحقيبة المدرسية

حذّر اختصاصيون من تأثير ثقل الحقيبة المدرسية السلبي في طلاب المراحل التعليمية الأولى، وأكدوا أن ثقلها وحملها بطريقة خاطئة يؤديان إلى إجهاد العمود الفقري.

وحدّدت مدارس مواصفات إلزامية للحقيبة المدرسية، تضمنت أن تكون من دون عجلات، وليس لها مقبض حديدي، وأن يكون لها حزاما كتف مبطنان وليس حزاماً واحداً، وجيوب متعددة لتوزيع الوزن، وأن تكون متناسقة مع تكوين الطالب الجسماني، وألا يتعدى وزنها الإجمالي بالكتب ومستلزمات الدراسة 20% من وزن جسم الطالب، على أن يكون حجم حقيبة طلاب رياض الأطفال 30 سم في 40 سم، وحقيبة طلاب الصف الأول 30 سم في 50 سم.

وحثت رسائل تلقاها ذوو الطلبة ضمن حملات التوعية المدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، على استخدام حقائب تحتوي على جيوب وأجزاء داخلية تتسع للكتب والأدوات الأخرى.

ودعت إلى تشجيع الطلبة على حمل الحقيبة على الكتفين بدلاً من كتف واحدة، واستخدام حقائب قابلة للتعديل لتناسب جسم الطالب.

وقدم أطباء أطفال وعظام، وتربويون، مقترحات من شأنها تلافي إشكالية ثقل الحقيبة المدرسية، منها ضبط الجدول المدرسي بإشراف المدرسة، مع ضرورة تخصيص حافظات للكتب لكل تلميذ للاحتفاظ بالكتب غير المجدولة في اليوم الدراسي، واختيار عدد من المواد الدراسية، وتحميل كتبها على الأجهزة الذكية لتخفيف العبء عن الطلبة، لافتين إلى ضرورة تجنيبهم مشكلات النمو، وإصابات العمود الفقري الناجمة عن الحمل الزائد للحقيبة المدرسية.

وحذّر الأطباء محمد عبدالسلام وباسل غنيم ومها حمدي، من ثقل وزن الحقيبة، خصوصاً في المراحل التعليمية الأولى، إذ يؤدي إلى إجهاد العمود الفقري، ويؤثر في نمو الفقرات، والنمو العضلي.

وأكدوا استقبال أطفال يعانون مشكلات في الظهر كالتحدب، أو آلاماً في الفقرات والرقبة، لأسباب منها وزن الحقيبة المدرسية الذي لا يتناسب مع وزن وطول الطفل.

واقترح تربويون فيصل قاسم ونوال البلوشي وخديجة عبدالله، دمج كتب وتصغير حجمها وتقليل أي حشو غير مفيد للطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم حدّدت مواصفات للحقيبة المدرسية، أبرزها ألا يتجاوز وزنها 10% من وزن الطالب، وأن تحتوي على حمالات أكتاف قطنية.

وزن الحقيبة

حدّدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الحد الأقصى لوزن الحقيبة المدرسية لطلبة الروضة الأولى KG1، بـ 2.2 كيلوغرام، ولطلبة KG2 بـ 2.4 كيلوغرام، وللصف الأول بـ 2.6 كيلوغرام، والصف الثاني ثلاثة كيلوغرامات، والصف الثالث 3.4 كيلوغرامات، والرابع 3.8 كيلوغرامات، والخامس 4.1 كيلوغرامات، والسادس 4.5 كيلوغرامات، والسابع خمسة كيلوغرامات، والثامن 5.8 كيلوغرامات، والتاسع 6.5 كيلوغرامات.

وحدّدت الوزن الأقصى لحقيبة الصفوف من العاشر حتى الـ12 بـ 7.3 كيلوغرامات.