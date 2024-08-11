طالبة تبتكر نظاماً يمنع حوادث «النقطة العمياء»

ابتكرت طالبة الهندسة الصناعية في كلية ليوا بأبوظبي، نوران خالد، نظاماً ذكياً لتتبع السيارات وتحذيرها عند النقاط العمياء في تقاطعات الطرق والجسور، من خلال إرسال إنذار تحذيري على هاتف قائد المركبة عبر خاصية البلوتوث.

ويتضمن النظام، الذي أطلقت عليه اسم «ساعدنا في الطريق» «safe us on road»، تطبيقاً هاتفياً باستخدام تقنية iBeacon وأجهزة الاستشعار.

وأكدت الطالبة أن ابتكارها يعزّز السلامة على الطرق.

وأوضحت أن مشروعها عبارة عن جهاز يركب بجهتين عند التقاطعات والجسور والسياجات على جانبي الطرق التي تحتوي على نقاط عمياء، ومهمته هي تقليل الحوادث حيث يقوم الجهاز الأول باستشعار السيارة القادمة ويرسل للجهاز الثاني إنذاراً لإرساله للسيارة.

وشرحت أنه يشترط أن يقوم قائد السيارة بتفعيل التطبيق الخاص بتطبيق SafeUs وتفعيل خيار الـBluetooth في هاتفه أو ربطه بالسيارة لاستقبال إنذارات التحذير، التي تتوقف تلقائياً بعد المرور من منطقة الخطر.

وقالت: «أضفت خياراً آخر لمن لا يستطيعون استخدام البلوتوث، وهو خيار لوحة التوقف التلقائي، فعند عبور السيارة أمام أحد الجهازين، يقوم هذا الجهاز لاسلكياً بإرسال إشارة إلى الجهاز الآخر لفتح (لوحة التوقف التلقائي) تلقائياً لتكون بمثابة تحذير في الطرف الآخر من وجود سيارة قادمة.