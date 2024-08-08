«أكاديمية دبي» تطلق «برنامج استشعار المستقبل»

أعلنت أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، إطلاق «برنامج استشعار المستقبل»، وهو برنامج دولي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

ويهدف البرنامج لإعداد نخبة من قيادات استشراف المستقبل من مختلف التخصصات، وتمكينهم بمهارات توظيف الفرص والتخطيط للمستقبل والاستعداد له، وتبني منهجية التفكير القيادي والمستقبلي، وتطوير استراتيجيات مستقبلية قابلة للتطبيق، انطلاقاً من دبي عاصمة العالم لاستشراف المستقبل وتصميمه وتنفيذه.

وسيتيح البرنامج الدولي للمشاركين فرصة التعرّف إلى تطبيقات تجريبية لتقنيات مستقبلية وابتكارات حديثة يتم تطويرها حالياً، إضافة إلى فرصة المشاركة في تجارب عملية متنوعة وورش عمل وجولات في أهم مراكز ومختبرات الابتكار في دبي، للاطلاع على أحدث التحولات التقنية التي يتم العمل على تطويرها وتطبيقها في دولة الإمارات.

وتشمل الابتكارات التي سيتعرّف إليها المشاركون في البرنامج زجاجاً يمكنه تخزين المعلومات لـ10 آلاف سنة، والشجرة السائلة التي تمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأوكسجين، وخوذة العمال (Wakecap) المبتكرة التي ترفع كفاءة العمل، ومحركات الصواريخ التي أنشئت بخوارزميات تحولية، إضافة إلى تذوق الأطعمة المستزرعة أو المصنعة في المختبرات، وتقنيات مستقبلية أخرى.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن «برنامج استشعار المستقبل» يفتح باب التقديم للمنتسبين من مختلف التخصصات، لتمكينهم من أحدث أدوات استشراف المستقبل والقيادة والابتكار، مشيراً إلى أن إطلاقه يتماشى مع استراتيجية دبي وجهودها لتعزيز جاهزية الأفراد والمجتمعات للمستقبل.

وأضاف: «يعكس إطلاق هذا البرنامج التدريبي العالمي حرص مؤسسة دبي للمستقبل على إعداد قيادات استشراف المستقبل وتعزيز القدرات، وترسيخ أفضل ممارسات تصميمه لخدمة الأجيال المقبلة، واستدامة التطور في مجتمعات المستقبل الذكية، انطلاقاً من دبي باعتبارها مركزاً عالمياً لصناعة المواهب الاستثنائية».

ويشارك في تقديم البرنامج، الذي يمتد لأربعة أسابيع، نخبة من الخبراء العالميين البارزين في مجالات الاستشراف والتفكير المستقبلي.

ويستهدف «برنامج استشعار المستقبل» المديرين التنفيذيين من المستوى المتوسط إلى القيادة العليا، ورواد الأعمال، وقادة الفكر، وصانعي السياسات، والمسؤولين الحكوميين، والمتخصصين في مختلف المجالات المعنية بتصميم المستقبل، ويمكن للراغبين في المشاركة التقدم حتى الخامس من سبتمبر 2024 عبر الرابط الإلكتروني: www.dubaifuture.ae/feel

وستقدم «أكاديمية دبي للمستقبل» شهادات للخريجين سيتم توزيعها خلال الدورة الثالثة من «منتدى دبي للمستقبل» التجمع الأكبر من نوعه لخبراء ومصممي المستقبل من حول العالم.