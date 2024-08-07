توفير خدمة توصيل الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية.. تعرَف إلى الإجراء

أفاد دليل الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل (2024-2025)، بأن الزي متوفر في منافذ البيع طول العام الدراسي، إضافة إلى توفر خدمة توصيل الزي إلى منازل الطلبة. وحدد الدليل 53 منفذاً لبيع الزي المدرسي لطلبة رياض الأطفال والحلقات من الأولى إلى الثالثة، موزعة على مختلف مناطق الدولة، وتتضمن منافذ البيع خمس مدارس، تم تخصيصها لبيع الزي المدرسي لفترة مؤقتة في بداية العام الدراسي، بزيادة ثلاثة منافذ بيع عما كانت عليه العام الدراسي الماضي، مشيراً إلى أن أسعار الزي المدرسي تراوح بين 56 درهماً و247 درهماً، حسب نوع القطعة والحلقة الدراسية.

وتبدأ أسعار الزي المدرسي بـ117 درهماً للطلبة الذكور في رياض الأطفال، و180 درهماً للإناث، و140 درهماً للذكور في الحلقة الأولى، و209 دراهم للإناث. و80 درهماً للذكور في الحلقة الثانية والثالثة، و233 درهماً للإناث في الحلقة الثانية، و247 درهماً للإناث في الحلقة الثالثة. أما سعر السترة الشتوية فيبلغ 46 درهماً للطلاب من رياض الأطفال لغاية الحلقة الثانية، و56 درهماً لطلبة الحلقة الثالثة. وتتوزع منافذ البيع على 26 منفذاً في إمارة أبوظبي، وثمانية منافذ في إمارة دبي، و10 في إمارة الشارقة، ومنفذين في كل من إمارة عجمان، وإمارة أم القيوين، وإمارة رأس الخيمة، وثلاثة منافذ في إمارة الفجيرة.

وبيّن الدليل 10 ضوابط للزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية، منها وجوب ارتداء الزي وفق التصميم المعتمد لكل مرحلة تعليمية، والحرص على ارتداء الزي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف، وارتداء أحذية مسطحة سوداء اللون ومغلقة بالكامل أو أحذية رياضية سوداء وجوارب بيضاء، ويرتدي الطلبة الأحذية الرياضية مع الزي المدرسي الرياضي خلال أيام حصص الرياضة أو الأنشطة الصفية واللاصفية، وكذلك ضرورة أن يتوافق طول الشعر وتسريحاته مع قيم المجتمع المحلي، وأن يكون لونه طبيعياً. وبيّن التقويم المدرسي الذي اعتمده مجلس الوزراء، أخيراً، أن يبدأ العام الدراسي الجديد (2024-2025)، يوم 26 أغسطس المقبل، وينتهي 27 يونيو 2025، للمدارس الحكومية والخاصة في الدولة (بغض النظر عن المنهاج المتبع).