أكاديميات الفلاح تفتح التسجيل للطلبة المقيمين برسوم 4000 درهم

فتحت أكاديميات الفلاح باب التسجيل للعام الدراسي 2024-2025 بفروعها الأربعة في أبوظبي والعين بمناطق: مدينة محمد بن زايد، وبني ياس، والخبيصي، والجيمي، وذلك على مقاعد محدودة لبعض الصفوف، ابتداءً من 29 يوليو الجاري حتى 25 أغسطس المقبل.

وتُعد أكاديميات الفلاح مبادرة هادفة ضمن المبادرات الاجتماعية والتربوية لديوان شؤون الرئاسة، ترسيخاً لقيم التضامن والتلاحم الاجتماعي، وتنمية معارف وقدرات الأجيال الناشئة، وبناء مستقبلهم وفق أرقى المعايير. وأكدت أكاديميات الفلاح، التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، أن الهدف الأساسي من إنشائها هو توفير فرصة التعليم للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى التعليم، لذا حرصت على أن تكون ذات رسوم مخفضة للغاية وموحدة لجميع مراحل التعليم من روضة الأطفال إلى الصف الثاني عشر، لتمكين جميع المتعلمين من الوصول إلى التعليم من خلال توفير برامج تعليمية متميزة وشاملة ومتماسكة تتماشى مع المناهج الدراسية ومعايير التحصيل الدراسي بناءً على منهاج وزارة التربية والتعليم، وذلك لتحقيق رؤية الدولة في التعلم المستدام.

وأكدت توفيرها بيئة تعليمية شاملة وعالية الجودة تستجيب لأصوات الطلاب، وإثراء موارد التعلم، وإعطاء الفرص للمجتمع وأولياء الأمور للمشاركة في عملية التعلم وصنع القرار، ومباني تعليمية حديثة تُطبق أعلى معايير السلامة، وتضم موارد تعليمية متعددة، ومجهزة بمعايير عالمية، وبوسائل تعليمية حديثة، وتشمل مناطق لعب للأطفال، وملعب كرة قدم، وملعب كرة سلة، وملعباً رياضياً، بالإضافة إلى مدرسين مؤهلين تأهيلاً عالياً يركزون على تحسين نتائج الطلاب من خلال التزامهم بالتطوير المهني المستمر، وجودة التدريس، والتطبيق العملي القائم على الأدلة والتدريب والإرشاد والتعاون.

وأشارت إلى أن الرسوم الدراسية السنوية موحدة لجميع الصفوف الدراسية وتبلع 4000 درهم لكل طالب.