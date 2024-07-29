برسوم 4 آلاف درهم.. أكاديميات الفلاح تفتح باب التسجيل للطلبة المقيمين بفروعها بأبوظبي والعين

أعلنت أكاديميات الفلاح عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2024 - 2025 بفروعها الأربعة في أبوظبي والعين، بمناطق "مدينة محمد بن زايد، وبني ياس، والخبيصي، والجيمي" وذلك على مقاعد محدودة لبعض الصفوف، ابتداءً من 29 يوليو الجاري وحتى 25 أغسطس المقبل.



وتفصيلاً، تُعد أكاديميات الفلاح مبادرة هادفة، ضمن المبادرات الاجتماعية والتربوية لديوان شؤون الرئاسة، ترسيخاً لقيم التضامُن والتلاحم الاجتماعي، وتنمية معارف وقدرات الأجيال الناشئة، وبناءً مستقبلهم، وفق أرقى المعايير، وتطبق الأكاديميات منهاج وزارة التربية والتعليم، وتركز على التميز في اللغة العربية والهوية الوطنية، والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، وكذلك اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسوب والعلوم، وغيرها من المواد الدراسية التي تعزز من شخصية الطالب، وتفتح أمامه آفاقاً واسعة للتميز العلمي في حياته الجامعية.



وأكدت المدرسة، أن الهدف الأساسي من إنشائها هو توفير فرصة التعليم للطلاب من الأٌسر ذات الدخل المنخفض الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى التعليم، لذا حرصت المدرسة على أن تكون ذات رسوم مخفّضة للغاية وموّحدة لجميع مراحل التعليم من روضة الأطفال إلى الصف الثاني عشر، لتمكين جميع المتعلمين من الوصول إلى التعليم من خلال توفير برامج تعليمية متميزة وشاملة ومتماسكة تتماشى مع المناهج الدراسية ومعايير التحصيل الدراسي بناءً على منهاج وزارة التربية والتعليم وذلك لتحقيق رؤية الدولة في التعلم المستدام.



وشددت على توفيرها بيئة تعليمية شاملة وعالية الجودة تستجيب لأصوات الطلاب. وإثراء موارد التعلم، واعطاء الفرص للمجتمع وأولياء الأمور للمشاركة في عملية التعلم وصنع القرار، ومباني تعليمية حديثة تُطبق أعلى معايير السلامة، وتضم موارد تعليمية متعددة، ومجهزة بمعايير عالمية، وبوسائل تعليمية حديثة، وتشمل مناطق لعب للأطفال، وملعب كرة قدم، وملعب كرة سلة، وملعبًا رياضيًا، بالإضافة إلى مدرسين مؤهلين تأهيلاً عالياً يركزون على تحسين نتائج الطلاب من خلال التزامهم بالتطوير المهني المستمر، وجودة التدريس، والتطبيق العملي القائم على الأدلة والتدريب والإرشاد والتعاون.



وأشارت المدرسة، إلى أن الرسوم الدراسية السنوية موحدة لجميع الصفوف الدراسية وتبلع 4 آلاف درهم لكل طالب، ويجب دفع الرسوم الخاصة بالطلبة للعام بأكمله أو اختيار خطة الدفع لفصل دراسي أو ربع سنوي. وإذا رغب الطالب في استخدام خطة سداد مختلفة، فيجب أن يحصل على موافقة مسبقة من مدير المدرسة، لافته إلى احتفاظها بالحق في رفض أي طالب لا يستوفي جميع شروط القبول، كما لن يتم اعتبار أي طالب مسجلاً رسميًا حتى يستوفي جميع متطلبات القبول ودفع رسومه أو يقوم بترتيبات الدفع.



جدير بالذكر أن «أكاديمية الفلاح» انطلقت مع بداية العام الدراسي الماضي 2023-2024م، بمدرستين في أبوظبي والعين، واستقبلت كل مدرسة منهما 1125 طالباً وطالبة، من الروضة الأولى حتى الصف الثامن، فيما ستبدأ مدرستين جديدتين في مدينة بني ياس في أبوظبي، ومنطقة الجيمي في مدينة العين، في استقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل، ويستقطبان الطلبة حتى الصف الثاني عشر بطاقة استيعابية 1750 طالباً وطالبة لكل مدرسة.



