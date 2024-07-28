6 قنوات ذكية وإلكترونية لتسجيل المركبات في الدولة

أكدت الحكومة الرقمية أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تسجيل مركبة باسمه داخل الدولة، إذا كان مالكاً لها، ولا يجوز قيادة أية مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام قانون السير والمرور واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة على الطريق دون أن تكون لديه رخصة قيادة.

وحدّدت في تقرير لها ست قنوات ذكية لتسجيل المركبات في الدولة، مشيرة إلى تسجيل المركبات في دائرة المرور في كل إمارة من إمارات الدولة، وتقدم خدمات التسجيل في مراكز الخدمة المعتمدة، أو الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي لدوائر المرور أو وزارة الداخلية.

وبالنسبة للمركبات الجديدة التي تُشترى من الوكالات المعتمدة داخل الدولة، بينت أن الوكالة تتولى الإجراءات المطلوبة لتسجيل المركبة عن طريقها.

وأشارت إلى القنوات الست التي تقدم الخدمة، وهي: التطبيق الذكي لوزارة الداخلية على متجري غوغل وأبل ستور، والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والبوابة الاتحادية للمركبات، وتسجيل المركبات في أبوظبي- شرطة أبوظبي، والتطبيق الذكي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي على متجري غوغل وأبل ستور، والموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وحدّدت إجراءات عامة لتسجيل المركبات، تشمل فحصها لدى أحد مراكز الفحص المعتمدة (ويستثنى من ذلك المركبات التي لم يمضِ عليها ثلاث سنوات من تاريخ الصنع)، وأن تثبت نتيجة الفحص صلاحية السيارة للتسجيل، وتأمين السيارة من إحدى شركات التأمين المعتمدة، وتسوية جميع المخالفات والغرامات (يمكن سدادها مع رسوم الخدمة)، وطلب تسجيل السيارة عبر قنوات التسجيل المعتمدة، ودفع رسوم التسجيل، واستلام بطاقة تسجيل المركبة (الملكية)، إضافة إلى ملصق مبيّن عليه الشهر والسنة التي ينتهي فيها تاريخ تسجيل السيارة.

وتشتمل المستندات والوثائق المطلوبة لتسجيل المركبة على الشهادة الجمركية، أو شهادة تحويل أو تصدير أو حيازة أو نقل حيازة أو بدل فاقد لشهادة تصدير (شهادة لمن يهمه الأمر)، الهوية الإماراتية الأصلية + صورة عن جواز السفر + صورة عن الإقامة (للمقيمين)، تأمين المركبة إلكترونياً، إضافة الرهن إلكترونياً في حال كانت المركبة مرهونة، بطاقة دبلوماسية صالحة + خطاب من وزارة الخارجية (بالنسبة للدبلوماسيين)، خطاب رسمي معتمد من الشركة باللغة العربية + صورة عن الرخصة التجارية + خطاب اعتماد توقيع وتخويل (بالنسبة للشركات).

وبالنسبة للحصول على رخصة قيادة سيارة، أكدت أنه يتوجب على المواطن أو المقيم أن يتقدم لدى إحدى المدارس المعتمدة لتعليم قيادة السيارات للحصول على الحصص التدريبية واجتياز الاختبارات المطلوبة.

وبعد الانتهاء من الحصص التدريبية واجتياز الاختبارات، يمكن للمتقدمين من المواطنين والمقيمين الحصول على رخصة قيادة جديدة سارية لمدة سنتين، وبإمكان طالب رخصة القيادة أن يبدأ جميع الإجراءات من إحدى المدارس المعتمدة لتعليم القيادة. ويمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين الذين بلغوا السن القانونية ويمتلكون اللياقة الطبية المناسبة، الحصول على تصريح تعلم قيادة السيارات، والتقدم لطلب رخصة قيادة.

ويعتمد الحد الأدنى للسن المطلوبة لإصدار رخصة قيادة للسائق على نوع المركبة التي سيحصل على رخصة لقيادتها. وفي ما يلي بيان بالحد الأدنى للسن المطلوبة لكل نوع من المركبات: 17 سنة للحصول على رخصة قيادة الدراجات الهوائية والمركبات الخاصة بأصحاب الهمم، 18 سنة للحصول على رخصة قيادة السيارات والمركبات الخفيفة، 20 سنة للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة والجرارات، 21 سنة للحصول على رخصة قيادة الحافلات.