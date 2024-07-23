تهاني القادري.. مسيرة ملهمة في الرعاية الصحية والتعليم الطبي

تُعتبر الدكتورة تهاني القادري واحدة من أبرز الشخصيات في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت مشوارها المهني بالعمل كممرضة، ولكن طموحها وإصرارها قاداها إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الإدارة الصحية، واليوم تشغل منصب مدير التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة، حيث تسهم بفاعلية في تطوير القطاع الصحي الخاص، وهي مثال حي للطموح والاجتهاد، وتعتبر رحلتها مصدر إلهام للكثيرين لتجسيدها التزام الإمارات بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية من خلال تفعيل دور الكوادر الوطنية.

بداية الرحلة المهنية

نشأت الدكتورة تهاني القادري في بيئة تدعم التعليم والابتكار، وكانت دائماً تتمتع بشغف كبير لمساعدة الآخرين، ما جعلها تختار مهنة التمريض، وبعد حصولها على دبلوم في التمريض عام 2001 عملت في مستشفى العين خلال تلك الفترة، واكتسبت خبرة واسعة في رعاية المرضى والتعامل مع الحالات المختلفة، ما عزز لديها مهارات التواصل والقيادة، ولم تكتفِ بهذا القدر من التعليم، بل أكملت مسيرتها الأكاديمية بحصولها على شهادة البكالوريوس في التمريض من جامعة الشارقة، ومع شغفها المستمر بالتعلم والتطوير، حققت بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى شهادة الماجستير في القيادة من جامعة أبوظبي، ودبلوماً في القيادة من جامعة ماكماستر كندا، ثم الدكتوراه في تخصص الصحة العامة والصحة المهنية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير من المؤهلات الأكاديمية من جهات محلية ودولية.

وبفضل اجتهادها وتفانيها استطاعت الدكتورة تهاني التقدم في مسيرتها المهنية سريعاً، وانتقلت من وظيفة الممرضة إلى المناصب الإدارية، حيث شغلت أدواراً عدة في مؤسسات صحية مختلفة، وكانت لها قدرة ملحوظة على تحليل التحديات وإيجاد الحلول المناسبة، ما ساعد على رفع مستوى الأداء في الفرق التي عملت بها، ومن خلال هذه التجارب زادت من مهاراتها القيادية والإدارية.

وتنقلت الدكتورة تهاني بين قطاعات عدة من الرعاية الصحية إلى التعليم العالي وقطاع تنظيم خدمات الرعاية الصحية، خلال السنوات الـ23 الماضية من مسيرتها المهنية، حيث عملت في دائرة الصحة وتولت مناصب عدة في التوطين والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى التعليم الطبي، ثم تم تكليفها برئاسة قسم تراخيص المهنيين الصحيين في عام 2020، ثم رئيس قسم التعليم الطبي والامتحانات في أبريل 2021.

التحول إلى القطاع الخاص

في نهاية 2023 انضمت الدكتورة تهاني إلى برجيل القابضة كمدير للتوطين والشؤون الأكاديمية، وهي خطوة تعكس طموحها في المساهمة في تطوير الرعاية الصحية في الإمارات، وفي هذا الدور كان لديها رؤية واضحة لتعزيز مستوى التوطين في القطاع الصحي، حيث وجدت المكان المناسب لترجمة خبراتها الواسعة على أرض الواقع، وخلال فترة وجيزة لمست الفرق بين العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ونجحت في تجاوز التحديات بفضل دعم الإدارة العليا للكوادر الإماراتية وتوجيهاتهم المستمرة ودعمهم اللامحدود.

إنجازات بارزة

تحت قيادتها حققت برجيل القابضة العديد من الإنجازات الملموسة، ومن أبرز هذه الإنجازات تكريم الشركة من قبل دائرة الصحة لتجاوز مستهدفات التوطين في قطاع الرعاية الصحية، ولم يكن هذا التكريم نتيجة للصدفة، بل جاء نتيجة لجهود مستمرة في تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية.

وخلال ثمانية أشهر فقط من انضمامها إلى برجيل، أسهمت الدكتورة تهاني في تحقيق إنجازات مهمة عدة، منها تكريم برجيل القابضة من قبل دائرة الصحة لتجاوز مستهدفات التوطين في قطاع الرعاية الصحية لعام 2023، ورفع نسبة التوطين في برجيل القابضة بنسبة 200%، وفوز برجيل القابضة بسبع جوائز في جائزة نافس بما في ذلك جائزة المركز الأول للمنشآت الكبيرة، وتوقيع ثماني مذكرات تفاهم مع مؤسسات حكومية وشبه حكومية لدعم مبادرات التوطين في برجيل القابضة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عشر مؤسسات أكاديمية محلية ودولية لتوفير ودعم برامج التعليم الطبي، والحصول على الاعتراف الأكاديمي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وهو أول اعتماد من نوعه يمنح لمجموعة في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وتطوير سياسات ومعايير التعليم الطبي والتدريب والحصول على عدد من الاعتمادات من الجهات التنظيمية، ورفع الطاقة الاستيعابية للتدريب الطبي في منشآت برجيل القابضة.

دور بارز في قطاع التعليم الطبي

إلى جانب دورها وإنجازاتها في برجيل القابضة، تشغل الدكتورة تهاني مواقع مؤثرة في قطاع التعليم الطبي، فهي عضو في مجلس عدد من الجامعات المحلية، مثل جامعة أبوظبي، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، وكلية ليوا، وعضو هيئة تدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعضو في اللجنة الوطنية لامتحانات المعهد الوطني للتخصصات الصحية، حيث تسهم خبراتها الواسعة ومعرفتها العميقة في تطوير برامج التعليم الطبي وتأهيل الكوادر الصحية المستقبلية.

تطلعات للمستقبل ولماذا برجيل القابضة

قالت الدكتورة تهاني القادري: «أجد نفسي كل يوم أقف أمام تحديات عدة، وأجعل منه فرصة للنمو والتطور، وأؤمن بأن برجيل القابضة مؤمنة ومهتمة بالاستثمار في القوى العاملة الإماراتية وتطويرها، وتعمل الشركة دائماً على توفير بيئة عمل داعمة وتقديم فرص تدريبية متقدمة للكوادر المحلية ودورهم في بناء مستقبل مستدام».

. الدكتورة تهاني القادري تُعد مثالاً يحتذى به في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي على مدى 23 عاماً من الخبرة العملية.