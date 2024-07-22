مراكز الطفولة في دبي تُدرِّس 16 منهاجاً بـ 9 لغات

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن أطفال مراكز الطفولة في الإمارة يدرسون 16 منهاجاً بتسع لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية والسويدية والهندية والأوردو.

وأوضحت الهيئة في تقرير حول مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، نشرته أخيراً على موقعها الإلكتروني، أن النمو في قطاع مراكز الطفولة المبكرة في دبي، يتواصل، إذ زاد معدل التحاق الأطفال بشكل كبير خلال العام الدراسي 2023-2024.

وتشمل المناهج التي تدرسها مراكز الطفولة المبكرة، منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS)، ويطبق في 215 مركزاً، وهو المنهاج الأكثر إقبالاً من قبل ذوي الأطفال، ويليه منهاج مونتيسوري الذي يطبق في 20 مركزاً، والمنهاج الأميركي (ولاية واشنطن) ويُطبق في ستة مراكز.

كما تطبق ستة مراكز منهاج مابل بير، وتطبق خمسة مراكز المنهاج الإبداعي، وأربعة مراكز منهاج أونتاريو، وأربعة مراكز المنهاج الفرنسي، وأربعة مراكز المنهاج النرويجي، وثلاثة مراكز المنهاج الدولي لمرحلة ما قبل المدرسة (IPC).

ويطبق المنهاج الفنلندي، والمنهاج الفلبيني، والمنهاج السويدي، ومنهاج والدورف، والمنهاج الروسي، والمنهاج الأميركي (ولاية كولورادو)، والمنهاج الأميركي (ولاية كونيتيكت)، مركز واحد لكل منهاج.

وتتركز مناطق توزيع أغلب المراكز على مستوى إمارة دبي في جميرا، ومدينة هند، ورأس الخور، ومدينة محمد بن راشد، ووادي الصفا، وزعبيل، وديرة، ومشرف، وبر دبي.

وحول الكادر التعليمي في المراكز، بيّن التقرير الذي يحمل عنوان «مراكز الطفولة المبكرة في دبي.. نحو مستقبلٍ مشرقٍ»، أن عدد المعلمات في المراكز خلال عام (2023-2024)، بلغ ألفاً و719 معلمة، إضافة إلى 2565 مساعدة معلمة.

وأكدت الهيئة أن مراكز الطفولة المبكرة توفّر التعليم والرعاية للأطفال في هذه المرحلة العمرية المهمة، موضحة أن هذه المرحلة العمرية تُشكل الأساس لبناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته وتطوره الاجتماعي والعاطفي.

وأشارت إلى أن النمو المستمر في أعداد مراكز الطفولة المبكرة في دبي، إضافة إلى نمو عدد الأطفال الملتحقين بها للعام الثاني على التوالي، يُعد مؤشراً واضحاً على الفرص المستقبلية الواعدة في هذا القطاع المهم، وعلى تزايُد الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية تسجيل أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة لضمان حصولهم على خدمات التعليم والرعاية في سن مبكرة من حياتهم، انطلاقاً من أهمية هذه المرحلة من نمو وتطوّر الدماغ.

وحققت المراكز في دبي نمواً سنوياً في أعداد الأطفال الملتحقين بها للعام الثاني على التوالي، بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بالعام الدراسي الماضي، حيث شهد العام الدراسي الحالي افتتاح 25 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز الطفولة المبكرة في دبي إلى نحو 274 مركزاً، تستقبل أكثر من 27 ألف طفل من بينهم أكثر من 2500 طفل إماراتي.

وأظهر تقرير الهيئة أن نحو 243 مركزاً للطفولة المبكرة في دبي تفتح أبوابها للأطفال طوال العام، فيما لفت إلى التنوّع الذي تتميز به مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة على مستوى تنوعّ طلبتها والمناهج أو البرامج التعليمية المُطبَّقة فيها، إذ يضم 134 مركزاً أطفالاً من 20 جنسية أو أكثر، ما يعكس جاذبية قطاع الطفولة المبكرة لمزودي الخدمات التعليمية، ولأولياء الأمور.

. النمو المستمر في أعداد مراكز الطفولة المبكرة في دبي، ونمو عدد الأطفال الملتحقين بها مؤشر واضح على الفرص المستقبلية الواعدة في هذا القطاع.

. 243 مركزاً للطفولة المبكرة في دبي تفتح أبوابها للأطفال طوال العام.