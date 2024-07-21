فريق من جامعة خليفة يطور طريقة لإعادة تدوير البلاستيك

طور فريق بحثي من مركز كيمياء المواد المتقدمة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة الدكتور شارماركي محمد، طريقة جديدة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية تعتمد على المزج بين القوة الميكانيكية والضوء والمحفزات.

وأوضح أعضاء الفريق أن ما يميز هذه التكنولوجيا هو عدم اعتمادها على مواد كيميائية ضارة أو مسببة للتآكل، مشيرين إلى سعيهم إلى الاستفادة من البلاستيك بعد استخدام المستهلك له في صنع منتجات بلاستيكية وكيميائية جديدة.

وقال الدكتور شارماركي محمد: «يسعى فريقنا إلى الاستفادة من البلاستيك المستخدم من المستهلك بطرق جديدة منخفضة الكلفة».

وأضاف: «ننظر إلى المشكلة من منظور غير تقليدي باستخدام نهج التحفيز الميكانيكي، والاعتماد على استخدام الطاقة الميكانيكية لتحفيز عملية تقسيم المادة البوليمرية إلى أجزاء في النفايات البلاستيكية، واختبار تأثير الضوء في العملية، وبعدها القيام بتجارب مع المحفزات غير العضوية (كالأملاح المعدنية) أو الإنزيمات لتقسيم المواد البلاستيكية».