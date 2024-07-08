حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 53 منفذاً لبيع الزي المدرسي للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025، لطلبة المدارس الحكومية من رياض الأطفال إلى الصف الـ12.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في دليل الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية الذي أصدرته، أخيراً، أن أسعار الزي المدرسي تبدأ بـ117 درهماً للطلبة الذكور في رياض الأطفال، و180 درهماً للإناث، و140 درهماً للذكور في الحلقة الأولى، و209 دراهم للإناث، و80 درهماً للذكور في الحلقة الثانية والثالثة، و233 درهماً للإناث في الحلقة الثانية، و247 درهماً للإناث في الحلقة الثالثة. أما سعر السترة الشتوية فيبلغ 46 درهماً للطلاب من رياض الأطفال حتى الحلقة الثانية، و56 درهماً لطلبة الحلقة الثالثة.

ووضعت المؤسسة ضوابط عدة تتعلق بالمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي، هي: وجوب ارتداء الزي وفق التصميم المعتمد لكل مرحلة تعليمية، والحرص على ارتداء الزي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف، وارتداء أحذية مسطحة سوداء اللون ومغلقة بالكامل أو أحذية رياضية سوداء وجوارب بيضاء.

ويرتدي الطلبة الأحذية الرياضية مع الزي المدرسي الرياضي خلال أيام حصص الرياضة أو الأنشطة الصفية واللاصفية. وكذلك ضرورة أن يتوافق طول الشعر وتسريحاته مع قيم المجتمع المحلي، وأن يكون لونه طبيعياً.

وشددت المؤسسة في الدليل على أنه يمنع وضع طلاء الأظافر ومساحيق التجميل في المدرسة، وأشارت إلى أنه على طالبات الحلقة الثالثة تغطية الرأس بارتداء «شيلة سوداء» مع الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد. ومن الضوابط أيضاً، أن يرتدي الطلبة الذكور ملابس بيضاء أسفل الكندورة الإماراتية مع التزامهم بارتداء «العصامة» مع حذاء رسمي أو رياضي.

وشددت المؤسسة على جميع الطلبة الالتزام بارتداء الزي الرياضي في الحصة الرياضية حسب الجدول المدرسي المعتمد. ولفت الدليل إلى أنه سيتم التدقيق المستمر، لضمان التزام جميع الطلبة بارتداء الزي المعتمد، وسيتم إخطار أولياء الأمور في حال عدم التزام الطالب بضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي، وذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

ويتوفر الزي في 53 منفذاً منها 12 في أبوظبي، و10 في العين، و8 في دبي، و10 في الشارقة، و2 في في عجمان، و2 في أم القيوين، و2 في رأس الخيمة، و3 في الفجيرة، و4 في مدارس في السلع والوقن والقوم وجزيرة دلما. وقالت المؤسسة إنها أتاحت لطلبة المدارس الحكومية من رياض الأطفال إلى الـ12، الحصول على الزي المدرسي من منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت في مختلف مناطق الدولة أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة.

ويحاكي الزي المدرسي قيماً وطنية وتربوية مهمة تحرص المؤسسة على غرسها في نفوس الطلبة، وقد روعي في تصميمه أن يناسب جميع فئاتهم العمرية واختلاف أنشطتهم الحركية، بما يوفر بيئة تعليمية قائمة على التفاعل الإيجابي بين مختلف فئات الطلبة. وقد عممت المؤسسة على الإدارات المدرسية دليل ضوابط الزي المدرسي الذي يحتوي على العديد من التفاصيل الخاصة بكل حلقة تعليمية إلى جانب قائمة الأسعار. وتحرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على أدقّ التفاصيل التي تخدم البيئة التعليمية في المدرسة الإماراتية، وقد اعتمدت زيّاً مدرسياً يلائم جميع الطلبة، ويراعي اختلافاتهم وأولوياتهم وطبيعتهم الحركية في المراحل الدراسية كافة، ما يوفر بيئة تعليمية قائمة على المساواة والتفاعل الإيجابي.

خدمتان رقميتان

طوّرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خدمتين رقميتين إضافيتين ضمن مبادرة «نهج الإمارات خدمات 2.0»، بهدف مواكبة تطلعات المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، بما يعزز منظومة الخدمات الحكومية المرتبطة بالتعليم. وشملت الخدمات التي تم إعادة تصميمها وإطلاقها، خدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للتسلسل الدراسي في المدارس الحكومية، حيث قامت المؤسسة بتصفير المرفقات المطلوبة للخدمة، وتقليل خانات الخدمة من 38 إلى صفر، إضافة إلى تقليل زمن الحصول على الخدمة من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام، كما شملت الخدمات المطورة، خدمة طلب التسجيل في التعليم المستمر المتكامل، حيث تم أتمتة البيانات عن طريق سحبها من قاعدة البيانات، وتقليل عدد الحقول من 13 خانة إلى صفر.

وعملت المؤسسة، خلال الأشهر الماضية، على تنظيم العديد من مجالس المتعاملين، بهدف تطوير وتحسين خدماتها، وقياس مدى تلبيتها لتطلعات المتعاملين، كما قامت بدراسة ملاحظات مستخدمي الخدمات، وتقرير تجربة المستخدم، وتقرير ممكنات الحكومة الرقمية، ونتائج مؤشرات أداء الخدمة، كما حللت المؤسسة بيانات منصة نبض المتعامل، ومبادرة «نهج الإمارات خدمات 2.0»، بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على تقييم خدماتها، وإشراك المتعاملين والطلبة في عملية تحديثها باعتبارهم شركاء في تطويرها، إذ تسعى المؤسسة إلى تحقيق سعادة المتعاملين، ورفع مستوى سعادتهم عمّا تقدمه من خدمات من خلال تحقيق عنصر الاستباقية والمرونة في تقديم تجربة خدماتية ترتقي لتطلعات المتعاملين.