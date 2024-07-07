استمرار تقدم الجامعات الإماراتية في التصنيف العالمي

حافظت الجامعات الإماراتية على استمرارية تقدمها على المستوى الدولي، عبر المحافظة على وجودها في مؤشرات التصنيف العالمية للجامعات وتحسين مواقعها في الترتيب العالمي، ما جعلها مركزاً لاستقطاب الطلبة والأساتذة الدوليين.

وحلت 12 جامعة إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم ضمن تصنيف «كيو إس 2025». كما حلت سبع جامعات ضمن أفضل 800 جامعة طبقاً لتصنيف مؤسسة تايمز لعام 2024، وثلاث جامعات في تصنيف الجامعات العالمية CWUR، وثلاث جامعات في تصنيف «شنغهاي»، وست جامعات في تصنيف «تايمز» لأفضل 150 جامعة في آسيا، إضافة إلى جامعتين ضمن أفضل 10 جامعات عربية في تصنيف «ألكسو».

توزعت الـ12 جامعة إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة عالمياً، ضمن تصنيف «كيو إس» (شركة بريطانية لتحليلات التعليم العالي) على النحو الآتي: ست جامعات ضمن أفضل 500 جامعة، وجامعتان ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، حيث حلت جامعة خليفة في المركز 202 عالمياً، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز 261، والجامعة الأميركية بالشارقة في المركز 332. كما حلت جامعة الشارقة في المركز 434، وجامعة عجمان في المركز 477، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة في المركز 485، وجامعة أبوظبي في المركز 501، والجامعة الكندية في دبي في المركز 523، وجامعة العين في المركز 552، والجامعة الأميركية بدبي في المركز بين 630 – 621، وجامعة زايد في المركز ما بين 630 – 621، إضافة إلى جامعة دبي 900 – 851.

أما الجامعات المدرجة ضمن أفضل 800 جامعة، ضمن تقييم مؤسسة تايمز، فجاءت على النحو الآتي: خمس جامعات ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، وجامعتان ضمن أفضل 300 جامعة.

وجاءت جامعة أبوظبي في المركز الأول محلياً وعربياً، بعد أن حلت ضمن جامعات المركز 201 -250، تلتها جامعة خليفة بين 251 -300، وجامعة الإمارات العربية المتحدة بين 301 -350، وجامعة الشارقة بين 351 - 400، وجامعة زايد بين 401 - 500، ثم الجامعة الأمريكة في الشارقة بين 601 -800.

أما الجامعات الإماراتية الثلاث المدرجة ضمن تصنيف CWUR - أحد أكثر التصنيفات شمولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إذ يشمل أكثر من 20 ألف جامعة حول العالم - فهي جامعات خليفة والإمارات والشارقة.

وانضمت ثلاث جامعات إماراتية إلى قائمة أفضل جامعات العالم في النسخة الأخيرة لتصنيف شنغهاي «Arwu»، حيث حلت جامعتا خليفة والإمارات بين 801 – 900، وجامعة الشارقة 901 – 1000.

وحققت جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عربياً، فيما حلت الشارقة في السادس، وفقاً لنتائج الدورة الأولى من التصنيف العربي للجامعات (ARU)، المنبثق عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم (ألكسو)، واتحاد الجامعات العربية.

«تايمز آسيا»

حلت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 150 جامعة في آسيا، حسب تصنيف «تايمز» للتعليم العالي للجامعات الآسيوية للعام الجاري، هي خليفة للعلوم والتكنولوجيا (المركز 40)، والإمارات (المركز 58)، وأبوظبي (المركز 89)، والشارقة (المركز 96)، وزايد (المركز 114)، وأميركية الشارقة (المركز 148).

• 12 جامعة إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم.