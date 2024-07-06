اعتماد جدول امتحانات الإعادة

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الموجّهات العامة لامتحان الإعادة في نهاية العام الدراسي 2023-2024. ويستهدف امتحان الإعادة الصفوف من الرابع لغاية الثاني عشر للطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية من مواد الفئة «أ» في امتحان نهاية الفصل الثالث.

ويُمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة. ويؤدي طلبة الصفين الرابع والخامس امتحان الإعادة ورقياً داخل المدارس، فيما تؤدّى إلكترونياً للصفوف من السادس حتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع طلبة مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم. ويقدّم طلبة الثاني عشر المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسّقي الفروع المدرسية. ودعت «تعليم» الطلبة إلى ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة تأدية الامتحان والالتزام بارتداء الزي المدرسي. وأكدت «تعليم» أن اختبار الإعادة ينظم لمرة واحدة ولا يوجد امتحان تعويضي حتى وإن كان غياب الطالب بعذر مقبول. وحددت «تعليم» حالات حجب الشهادات عن الطالب والتي تعود لسببين هما عدم تسليم جهاز الحاسوب وعدم تحديث البيانات. واعتمدت المؤسسة الجدول الزمني لامتحانات الإعادة التي تعقد من يوم الاثنين 8 يوليو لغاية الخميس 11 يوليو. ويؤدي الطلبة الاختبار على فترتين ومادتين يومياً، من الساعة التاسعة لغاية الحادية عشرة، ومن الثانية عشرة لغاية الثانية بعد الظهر.

ويمتحن الطلبة في اليوم الأول في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وفي التاسع من يوليو مادتي اللغة الإنجليزية والأحياء، ثم الفيزياء والتربية الإسلامية في العاشر من يوليو، وأخيراً اللغة العربية والكيمياء في الحادي عشر من يوليو.