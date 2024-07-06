4 طلبة يبتكرون نظاماً ذكياً لدعم مرضى «الزهايمر»

ابتكر أربعة طلبة من قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بكلية الهندسة جامعة أبوظبي، نظاماً لدعم كبار السن المصابين بمرض الزهايمر، ووصفوه بأنه شامل وذكي وآمن، حيث يجمع هذا النظام بين تقنية الواقع الافتراضي (VR) والتعرف إلى الصوت وخوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI)، بهدف تحسين جودة الحياة بشكل كبير للمصابين بهذه الحالة من خلال تقليل مشاعر الوحدة، وضمان مراقبة الحالة الصحية، وتحفيز النشاط العقلي.

وأوضح الطلبة، سعد عماوي، ونورهان المحلاوي، وبدور بابلي، ويزن العاسمي، أن ابتكارهم تم تحت إشراف الدكتور مراد الرجب، وبالتعاون مع الدكتورة حنان شيخ إبراهيم، طبيبة استشارية شيخوخة وأمراض الذاكرة، حيث يهدف المشروع إلى معالجة التحديات المتعلقة بمراقبة الصحة، وتحفيز الوظائف الإدراكية، واكتشاف الأعراض المبكرة لدى مرضى الزهايمر.

وأكدوا أن الهدف من ابتكارهم، هو تقديم خدمة متميزة لمرضى الزهايمر، بسعيهم من خلال تطويع التقنية لخدمة هذه الفئة، ومساعدتهم على استعادة حياتهم اليومية، وتنشيط ذاكرتهم التي غيّبها المرض، حيث استطاعوا تطويع التقنية ودراستهم الأكاديمية في خدمة هذه الفئة من المرضى في المجتمع.

وأشاروا إلى أن النظام يتكون من تطبيق تفاعلي على الهاتف المحمول، وتطبيق ويب، ووحدة واقع افتراضي، تتكامل جميعها في نظام ذكي شامل ومترابط، حيث يتيح تطبيق الهاتف للمستخدمين الوصول إلى تمارين ذاكرة مصممة خصيصاً لتحسين القدرات العقلية في بيئة الواقع الافتراضي، كما يحتوي على مكونات الواقع الافتراضي المدعومة بتفاعلات صوتية، بالإضافة إلى استخدام شخصية ثلاثية الأبعاد واقعية تعمل كصديق ذكي، بالإضافة إلى جولات سياحية افتراضية.

ولفتوا إلى أن تطبيق الويب يوفر لوحة تحكم للأطباء، تمكنهم من متابعة تقدم أعراض المرض بسهولة، ولوحة تحكم للمرافقين للوصول إلى معلومات النشاط الضرورية للمرضى، كما يدعم النظام أيضاً العديد من اللغات، بما في ذلك اللغة العربية، بالإضافة إلى عمل النظام على حماية بيانات المرضى من خلال المراقبة المستمرة.

وأكد الطلبة أن هذا النظام يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن المصابين بمرض الزهايمر، عبر تقديم حلول متطورة لمراقبة صحتهم وتحفيز وظائفهم الإدراكية بطرق غير تقليدية، وقد تم تصميم واجهة المستخدم لتكون سهلة الاستخدام، ما يسمح للأطباء والممرضين بمراقبة مرضاهم بسهولة.

من جانبه، قال المشرف على المشروع، الدكتور مراد الرجب، إن هذا النظام يعد إنجازاً مهماً في مجال الرعاية الصحية الذكية، حيث يعكس الابتكار القدرة على تطوير حلول تقنية متقدمة من قبل طلاب جامعة أبوظبي، مشيراً إلى أنه يمكن لهذه التقنية أن تحدث تأثيراً كبيراً في مرضى الزهايمر، من خلال الكشف عن الأعراض، وتحسين الوظائف المعرفية، وخفض معدلات الاستشفاء. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الابتكار على تحسين معدلات التشخيص، وتعزيز قدرات الكشف المبكر، ما يسهم في تحسين الرعاية الصحية، والارتقاء بمستوى حياة المرضى، ويعزز من فعالية الممارسات العلاجية الحالية، ما يفتح آفاقاً جديدة في مجال الرعاية الصحية الذكية والمستدامة.