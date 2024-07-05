بدء استقبال طلبات مراجعة درجات الصف الـ 12

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بدء استقبال طلبات مراجعة درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وتتيح المؤسسة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لتقديم طلبات مراجعة درجات الامتحانات وفق معايير واضحة ومعتمدة.

وتستهدف هذه الخدمة طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور، ويمكن للطلاب من الصف الثالث حتى الصف الـ12 تقديم طلبات مراجعة الدرجات بطرق مختلفة، حيث يمكن للصفوف من الثالث حتى الـ11 تقديم الطلبات مباشرة عبر إدارة المدرسة، في حين يمكن للصف الـ12 تقديم الطلبات عبر منصة IDH.

وتوفر المنصة رابطاً مخصصاً لتقديم طلبات المراجعة (https://idh.ese.gov.ae/complain)، وذلك للجزء الورقي فقط للغتين العربية والإنجليزية والعلوم والفيزياء والرياضيات.

وحددت المؤسسة الفترة الزمنية لتقديم طلبات مراجعة الدرجات بواقع ثلاثة أيام عمل ابتداء من أمس وتنتهي في السابع من يوليو الجاري، ويستغرق الوقت للرد على الطلب ثلاثة أيام عمل من تقديم الطلب. وتتولى إدارات المدارس مسؤولية تقديم الدعم والاستشارة للطلاب وأولياء الأمور خلال عملية تقديم الطلبات. وشددت المؤسسة على إدارات المدارس توضيح مستوى الطالب لولي الأمر، مع ضرورة التزامه بدعم جهود المدرسة لضمان تحسين نتائج ومستوى الطالب خلال الفصل الثاني، فضلاً عن وضع خطة علاجية وإثرائية مرتبطة بنتائج التحليل لدعم رفع المستوى التحصيلي للطلبة.

وحددت المؤسسة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، لتشمل طلبات مراجعة الدرجات قرار تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل والإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد من المجموعة «A» من المواد الدراسية. وتشمل معايير التقدّم أربع فئات من الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة» أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة، وتشمل الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى. ويستثني قرار مراجعة الدرجات ثمانية أنواع من الطلبات تضم طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين «A» و«B» التي تتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة، وطلبات الترفيع بعد الرسوب، وطلبات منح فرص أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65% من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى التي تضم الصفوف من الأول إلى الثالث. وتفصيلاً بحسب ضوابط تقديم طلبات مراجعة الدرجات، ينبغي أن يكون التسجيل عن طريق رقم الطالب، ورقم هوية الطالب، واختيار عدد المواد، وبيان سبب المراجعة (متوافر اختيارات عدة)، ومن المقرر أن تكون هناك لجنة مختصة في كل مدرسة برئاسة المدير، للردّ على تساؤلات واستفسارات الطلبة وأولياء الأمور في ما يخص النتائج. ويركز عمل اللجنة على مراجعة الطلبات والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، ورفعها للإدارة المعنية في المؤسسة لبحث محتواها، والتأكد من مضمون الشكوى وصحتها، ثم يتم الرد على التظلم ويرسل إلى إدارة المدرسة التي تبلغ بدورها ولي الأمر بالنتيجة. وتتم عملية مراجعة النتائج بين إدارة المدرسة والمؤسسة فقط، من دون الحاجة إلى زيارة أولياء الأمور لمقر المؤسسة أو فروعها، وستتواصل المؤسسة بشكل مباشر مع مديري المدارس عبر قنوات التواصل المعتمدة.