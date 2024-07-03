سليمان خميس الخديم.. قهر التحديات

كشف الطالب سليمان الخديم، الفائز بالمركز الأول في «تحدي القراءة العربي» في فئة أصحاب الهمم على مستوى دولة الإمارات خلال الدورة الثامنة، لـ«الإمارات اليوم»، أنه قرأ أكثر من عدد الكتب المطلوبة في المسابقة، إذ تجاوزت الإصدارات التي طالعها الـ350 عنواناً.

وقال سليمان (الطالب بالصف الخامس في مجمع زايد التعليمي بدبا الفجيرة): «كان الكتاب الأكثر تأثيراً هو (فاستجبنا له) للمؤلف فهد البشارة، لأنني عرفت من خلاله أن القضاء والقدر يتغيران بالدعاء»، لافتاً إلى أنه تلقى الكثير من الدعم خلال فترة التحدي، خصوصاً من والدته ومدرسته آمنة.

وأضاف: «علمتني تجربة التحدي معنى المثابرة، وآمنت بأنه إذا أردت أن تقتنص العسل، فعليك أن تتحمل لدغات النحل». ووجه الخديم رسالة إلى أبناء جيله، تحثهم على المشاركة في «تحدي القراءة العربي»، لأنها تجربة تثري العقل، وتعلم معنى المثابرة والإصرار على النجاح.

بإرادة لا تلين، استطاع الطالب سليمان التغلب على تحديات عدة، وعقبات واجهته منذ الولادة، لكنه لم يستسلم، وهو اليوم صاحب المركز الأول في الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي»، إذ قرأ 350 كتاباً متنوعاً، وعمل بجد واجتهاد، ما مكنه من تحقيق هدفه والظفر باللقب الغالي.

وتابع سليمان: «ولدت في دبا الفجيرة وأنا أعاني شللاً في أطرافي السفلية، كما واجهت صعوبة في النطق وخاصة في بعض مخارج الحروف، ولكن بفضل دعم أسرتي استطعت التغلب على هذه الإعاقة».

وأكمل: «بتشجيع والدتي لي وشرائها بعض القصص لأقرأها أخذ نطقي في التحسن، والتحقت أيضاً بنادي خورفكان للمعاقين لممارسة التمارين الرياضية واستغلال وقت فراغي بعد الدوام المدرسي وفترة الإجازات، ومن خلال النادي بدأت أمارس كرة السلة وكراسي السباق ورفع الأثقال».

يشار إلى أن سليمان الخديم حصد جوائز عدة في كرة السلة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، وجائزة أفضل ممثل على مستوى المنطقة الشرقية، والمركز الأول في مجال الجمباز، والقلادة الذهبية في اللجنة البارالمبية الإماراتية، كما نال المركز الأول لأفضل مجسم مركبة فضائية مبتكرة.