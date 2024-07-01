مايد الحمودي الأول على المسار التطبيقي: "قادتنا يدعون دائماً للرقم واحد"

قال مايد راشد خليفة الحمودي، الأول على المسار التطبيقي في الثانوية العامة من إمارة الفجيرة، لـ"الإمارات اليوم" بأن المركز الأول كان هدفه منذ بداية العام الدراسي، فقادتنا يدعون دائماً للرقم واحد، وهدفي دائماً أن يكون وطني في أعلى المراتب".

وعبر الحمودي عن شعوره بالفرحة الكبيرة لحصوله على هذه النتيجة، التي توقعها بفضل اجتهاده ودعم والديه له لافتاً إلى أنهما حرصا على تهيئة الجو الدراسي المناسب له طوال العام الدراسي.

وأوضح مايد أنه منذ اليوم الأول في العام الدراسي كان في تحدٍ مع نفسه ليكون من أوائل الثانوية العامة، وعبر بامتنان قائلاً: "اجتهدت بكل طاقتي وركزت على المنهج الدراسي بمساعدة المعلمين الذين ساندوني وشجعوني بشكل مستمر، وكانوا يوضحون لي ما يصعب علي طوال العام الدراسي"، متابعاً أنه من عائلة تحب التفوق والتميز الدراسي، فقد كان شقيقه خالد من أوائل المسار المتقدم من خريجي الثانوية العامة في عام 2018".

وذكر أنه اختار أن يدرس الطب في جامعة الإمارات العربية المتحدة وذلك لتميزها وتفوقها على جامعات دولية، مشيراً إلى أن الدولة تتوفر بها جامعات عريقة تُعد متخصصين واستشاريين بارزين في ويطمح أن يكون واحداً منهم.