فواغي الزعابي: مرحلة رياض الأطفال.. الأساس لتطور الطفل

أكدت معلمة رياض الأطفال في روضة كلباء، فواغي حسن الزعابي، أن مرحلة رياض الأطفال تعد المرحلة الأساسية التي تضع حجر الأساس لتطور الطفل التعليمي والنفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن المعلم المتميز هو من يقوم بالبحث عن وسائل الإبداع التعليمي، وتطويرها لخلق بيئة تعليمية تساعد على الإبداع، وربط القيم بالتنمية الإبداعية المقدمة للطلبة.

وأشارت المعلمة الحاصلة على ماجستير في التربية الابتكارية بتقدير امتياز من جامعة الإمارات، وبكالوريوس في الطفولة المبكرة، وتحمل رخصة مدرب رئيس من منظمة اليونيسيف العالمية، وشهادة في قيادة التعلم ومعلم معتمد من «مايكروسوفت»، إلى أن فلسفتها التعليمية تقوم على الإيمان بأن التعليم هو الوسيلة الأقوى لتطوير المهارات والقدرات التي يحتاجها الطلبة لمواجهة تحديات القرن الـ21، لافتة إلى أن معلم رياض الأطفال يلعب أكثر الأدوار تأثيراً وأهمية في بناء أسس تعليمية قوية لدى النشء، إذ تسهم هذه المرحلة في تطورهم الشامل.

وأكدت الزعابي حرصها على تقديم تجارب تعليمية مبتكرة تسهم في تنمية مهارات الأطفال، وتحفيزهم على استكشاف العالم من حولهم، مشددة على أهمية أن تكون بيئة التعلم في رياض الأطفال محفزة على الإبداع وتعزيز التفكير الخلاق من خلال

تنوع الأنشطة، ما يُمكّن المعلمة من الكشف عن الأطفال المبدعين، واتخاذ الطرق والأساليب اللازمة لمساعدتهم على إظهار مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

ولفتت إلى أنها خلال مسيرتها المهنية البالغة سبع سنوات فازت بجائزة خليفة التربوية (الدورة 17 - فئة المعلم المبدع عام 2024)، كما فازت بمسابقة أفضل خمسة بحوث تربوية على مستوى جامعة الإمارات عام 2023. وأعدت خمسة بحوث تربوية، من بينها بحث حول أثر مبادرة Stream في تعزيز مهارات القرن الـ21 لطلبة رياض الأطفال، إضافة إلى كتابة 15 ورقة علمية تختص بالتعليم في موضوعات متعددة.