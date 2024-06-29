الإمارات الأولى عربياً في «التفكير الإبداعي» و«المعرفة المالية»

حلت الإمارات في المركز الأول عربياً في المعرفة المالية، كما حلت في المركز الأول عربياً في مجال التفكير الإبداعي بالشراكة مع دولة قطر.

واستضافت الإمارات مُلتقى إعلان نتائج دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دراسة PISA 2022 في مجالي التفكير الإبداعي والمعرفة المالية، الذي شهد إعلان نتائج الدولة ضمن الدراسة ذاتها.

وأقيم الملتقى تحت رعاية وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وشهد جلسات حوارية، ناقشت مستقبل التعليم في المنطقة وأفضل الممارسات والتجارب في مجال تطوير النظم التعليمية.

وتعد بيانات اختبارات PISA الدولية أداة فعالة تدعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحديد مجالات وآليات التطوير، بما في ذلك تنظيم الدورات التدريبية والإرشادية المناسبة لاحتياجات وإمكانات الطلبة. وبادرت الإمارات إلى تطبيق مخرجات دراسة PISA لتقييم أداء طلبتها في هذين المجالين. وبالنسبة للتفكير الإبداعي يتم التركيز على تعزيز قدرات الطلبة الإبداعية، باعتبارها محفزاً لتطوير مهاراتهم المعرفية. وتقيس المعرفة المالية قدرات الطلبة في إدارة الموارد المالية وفق منهجية تضمن الرفاه والاستدامة المالية. ويبنى البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA على مجموعة من الاختبارات الدولية، تجرى كل ثلاث سنوات، وتعرف باختبار PISA الدولي.

وتشرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على الدراسة، التي تعتبر المعيار الدولي الرئيس لقياس جودة الأنظمة التعليمية.

وتهدف الاختبارات لقياس مهارات الطلبة في الرياضيات، والعلوم، والقراءة باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافة إلى التفكير الإبداعي والمعرفة المالية.

وتشرف وزارة التربية والتعليم على تنفيذ اختبارات PISA في الدولة، بالشراكة مع المنظمة.