23 مدرسة «متميزة» و48 ضمن «الجيدة جداً» في دبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن النتائج العامة للتقييم والرقابة المدرسية في 209 مدارس خاصة بدبي، تزامناً مع نهاية الدورة الحالية من الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2023-2024.

وحققت 23 مدرسة خاصة جودة أداء «متميز»، فيما تم تصنيف 48 مدرسة ضمن «الجيد جداً»، و85 مدرسة «جيدة»، و51 مدرسة في فئة «المقبول». وصُنِّفت مدرستان ضمن فئة «الضعيف»، فيما لم تُصنف أي مدرسة خاصة في دبي ضمن «الضعيف جداً».

كما كشفت النتائج أن 81% من طلبة المدارس الخاصة في دبي تلقوا تعليماً ضمن فئة «جيد» أو أفضل خلال العام الدراسي الجاري 2023-2024، مقارنة بنسبة 77% العام الدراسي الماضي، حيث يستفيد حالياً ما يقارب 49 ألفاً و500 طالب وطالبة من تحسن أداء مدارسهم التي أحرزت تقدماً رائداً في جودة أدائها، وفقاً لنتائج الرقابة المدرسية في 209 مدارس خاصة تستقبل ما يقارب 360 ألف طالب وطالبة، من بينها 10 مدارس خاصة جديدة خضعت لعمليات الرقابة المدرسية لأول مرة.

أهداف طموحة

وأعربت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، عن امتنانها لمجتمع المدارس الخاصة في دبي والقيادات المدرسية، والمعلمين، وأولياء الأمور، لدورهم في إثراء تجربة التعليم والتعلُّم للطلبة وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن إسهاماتهم لجعل جودة التعليم في دبي من بين أفضل 10 مدن في العالم، مشيرة إلى التطلع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ومضاعفة الجهود لزيادة أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً جيداً أو أفضل، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية النوعية للطلبة في دبي.

وقالت إن «التحسن الرائد الذي حققته المدارس الخاصة في دبي يكشف عن حجم التزام المدارس الخاصة بتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلبة، حيث تُشير بوضوح نتائج التقييمات الدولية إلى أن المدارس الخاصة في دبي تعد من بين قائمة الأفضل أداءً في العالم، إذ تحتل المدارس الخاصة المرتبة السادسة عالمياً، بحسب نتائج الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة (PIRLS 2021)، كما حلّت ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في الرياضيات والعلوم بدراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS)، فضلاً عن كونها ضمن المراكز الـ14 الأفضل عالمياً في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، ما يعكس بدوره تنافسية التعليم في دبي باعتبارها وجهة دولية للتعليم عالي الجودة، ويسهم في تعزيز مكانتها وجهة مثالية للتعليم المتميز انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، وبما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأجندة دبي الاجتماعية 33».

خيارات متنوعة

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فاطمة إبراهيم بالرهيف، إن «المدارس الخاصة تواصل جهودها لرفع مستوى جودة أدائها العام، وتحقيق التحسين في مختلف جوانب عملها، ما يعكس التزام القيادات المدرسية والمعلمين لتوفير تعليم عالي الجودة لطلبتنا على اختلاف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة بدبي، وبمشاركة فاعلة وإيجابية مع أولياء الأمور».

مؤشرات جودة التعليم

وبحسب نتائج الرقابة المدرسية في المدارس الخاصة بدبي في دورتها الحالية للعام الدراسي 2023-2024، فقد حققت 90% من المدارس الخاصة تحسينات مهمة في العديد من مؤشرات الجودة، كما كشفت النتائج أن 67% من هذه التحسينات جاءت مرتبطة بمخرجات الطلبة، و26% منها في الجوانب المتعلقة بالأنشطة والخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة، فيما كانت 7% من التحسينات مرتبطةً بمؤشرات جودة القيادة المدرسية.

وحققت أكثر من 26 مدرسة تقدماً ملحوظاً في جودة أدائها العام مقارنة بالعام الدراسي الماضي، حيث ارتقت بجودة أدائها ضمن فئات التصنيف المختلفة، فيما شهدت ثلاث مدارس خاصة تراجعاً في جودة أدائها مقارنة بالعام الدراسي الماضي.

اللغة العربية والتربية الإسلامية

وتمكنت العديد من مدارس دبي من رفع مستوى التقدم الدراسي للطلبة في مادة اللغة العربية للناطقين بها، حيث حصلت 64% من المدارس على تقييم جيد أو أفضل، بالمقارنة مع نسبة 52% العام الماضي، كما حصلت 77% من المدارس على تقييم جيد أو أفضل في مادة التربية الإسلامية، بالمقارنة مع نسبة 68% في العام الدراسي 2022-2023.

جودة الحياة

وشهد العام الدراسي الجاري التركيز خلال عمليات الرقابة المدرسية - للعام الثاني على التوالي - على مدى جودة دمج المدارس الخاصة في دبي لجودة حياة طلبتها ضمن سياساتها ومناهجها، إذ تشير النتائج إلى أن خدمات وأنشطة جودة الحياة في 83% من هذه المدارس ضمن فئة «جيد» أو أفضل.

وإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت الدورة الحالية للرقابة المدرسية سعي المدارس الخاصة نحو تحسين جودة خدماتها وأنشطتها التعليمية الموجهة للطلبة أصحاب الهمم، حيث تشير النتائج إلى أن 76% من المدارس الخاصة تقدم للطلبة أصحاب الهمم خدمات وأنشطة تعليمية جيدة أو أفضل، مقارنة بنسبة 73% في العام الدراسي الماضي 2022-2023.

الطلبة الإماراتيون

وبحسب نتائج الرقابة المدرسية، يتلقى 73% من الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة تعليماً «جيداً» أو أفضل في العام الدراسي الجاري، مقارنة بنسبة 26% خلال العام الدراسي 2008-2009، وهو العام الدراسي الذي شهد أول دورة من الرقابة المدرسية بدبي.

ويستقبل أولياء أمور الطلبة في دبي تقارير فردية - تم تصميمها خصيصاً لأجلهم - وتتضمن جميع المعلومات التي تتيح لهم بناء صورة واضحة عن جودة التعليم في مدارس أبنائهم، بدءاً من جودة التدريس وجودة عمليات التعليم والتعلُّم، وانتهاءً بجودة حياة أبنائهم في المدرسة، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على هذه التقارير من خلال خدمة البحث عن المؤسسات التعليمية والمتوافرة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية وتطبيقها على الهواتف الذكية.

تقديم طلبات ضمان الجودة

ودعماً لعملية التعليم والتعلم للطلبة، وترسيخاً لعملية التطوير والتحسين المستمر التي تحرص عليها المدارس، ما يتيح لها المجال لإحداث التغيير المنشود خلال الفترة المقبلة، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أنه لن يتم تطبيق عمليات الرقابة المدرسية الكاملة على جميع المدارس الخاصة في دبي العام الدراسي المقبل 2024-2025، باستثناء المدارس الخاصة الجديدة التي تستكمل عامها التشغيلي الثالث في العام الدراسي المقبل 2024-2025، بينما سيستمر جهاز الرقابة المدرسية في تنفيذ زيارات للمدارس الخاصة للتركيز على جوانب معينة من عملها تبعاً لأولويات خطط التطوير لديها، وسيتم التواصل مع القيادات المدرسية لاطلاعهم على الخطط وأولويات المرحلة المقبلة من ضمان الجودة.

ويمكن للمدارس الخاصة التقدم بطلب تطبيق الرقابة المدرسية الكاملة فيها خلال العام الدراسي المقبل إلى جهاز الرقابة المدرسية في دبي، على أن تخضع هذه الطلبات للمراجعة والموافقة من قبل الهيئة.

• أولياء الأمور يستقبلون تقارير فردية تتضمن المعلومات التي يحتاجون إليها حول جودة التعليم في مدارس أبنائهم.

%64 من المدارس نتائجها متميزة في مادة اللغة العربية.

49 ألف طالب وطالبة تلقوا تعليماً أفضل خلال العام الدراسي الجاري.

%76 من المدارس الخاصة حققت نتائج متميزة على مستوى الخدمات والأنشطة التعليمية المقدمة لأصحاب الهمم.

مؤشرات وأرقام

• 209 مدارس خاصة خضعت للرقابة المدرسية العام الدراسي 2023-2024.

• 10 مدارس خاصة جديدة خضعت لعمليات الرقابة المدرسية لأول مرة العام الدراسي الجاري.

• 19.782 زيارة صفِّية نفذها المقيمون التربويون.

• 4407 ساعات من الحوار والنقاش مع الطلبة وأولياء الأمور والقيادات المدرسية.

• %81 من طلبة المدارس الخاصة يتلقون جودة تعليم ضمن فئة «جيد» أو «أفضل».

• خدمات وأنشطة جودة الحياة في 83% من المدارس الخاصة في دبي ضمن فئة «جيد» أو «أفضل».