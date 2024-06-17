تقدم منح دراسية للطلبة وتشترط العمل في الدولة.. انطلاق الدراسة في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة سبتمبر المقبل

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في أبوظبي عن غلق باب التسجيل في برامجها الدراسية مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين من خلال البريد الإلكتروني، وسيقوم الطلبة المقبولين بمباشرة عامهم الأكاديمي الأول في شهر سبتمبر 2023.

وتفصيلاً، أكدت الأكاديمية أنها تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها لدى الأطفال، ومعالجة الفجوات في المشهد العام الحالي من خلال تمكين أولياء الأمور، ومُقدّمي الرعاية، والمتخصصين الناطقين بالعربية مع مراعاة ثلاثة جوانب تشمل ترسيخ مفاهيم التراث والهوية الوطنية الإماراتية، وبناء قدرات مقدمي الرعاية من خلال برامج متخصصة وملائمة لاحتياجات المجتمع. بناء القدرات المتأصّلة في الخبرات المحلية، وتبني تطوير وظائف في مجال تنمية الطفولة وإعداد الطلبة لوظائف المستقبل.

واشارت إلى أن معايير قبول الطلبة المتقدمين تخضع إلى مجموعة من المقابلات والتقييمات المختلفة، مع ملاحظة يتم تقديم البرنامج الدراسي بشكل حضوري في مقر الأكاديمية وخلال أوقات العمل الرسمية. (التعليم عن بعد غير مُتاح)، وتشمل شروط القبول ألا يقل سن الطالب عن 18 ولا يزيد عن 40 سنة، والحصول على شهادة الثانوية العامة فما فوق، وإتقان اللغة العربية ومستوى جيّد جدًا من اللغة الإنجليزية، بالإضافة على الخبرة والشغف في التعامل مع الأطفال سواء بشكل مهني أو داخل نطاق الأسرة.



وأوضحت الأكاديمية أنه سيتم تقديم منحة دراسية كاملة لجميع طلبة برنامج الدبلوم المهني، كما سيتم توفير تذكرة سفر وسكن مؤقت للطلبة القادمين من خارج الدولة لمدة أسبوعين، بالإضافة على تُوفّر الأكاديمية مزايا إضافية أخرى لجميع الطلبة، سواء الملتحقين من داخل الدولة أو خارجها، تشمل إصدار تأشيرة الطالب وتأمين صحي، بالإضافة إلى تخصيص مكافأة شهرية؛ للمساهمة في تغطية تكاليف السكن والمعيشة في إمارة أبوظبي.

وأكدت الأكاديمية أنه يتعيّن على خريجي الدبلوم الالتزام بالعمل لمدة 18 شهرًا في قطاع تنمية الطفولة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة بعد تخرجهم من الأكاديمية، مشيرة إلى أن الوظائف يتأهل لها الخريجين عقب الحصول على الدبلوم تشمل، مدرس ظل، ورائد اعمال في تنمية الطفولة مساعد دور حضانة، مانح رعاية، ومقدم رعاية للأسر.

الاختصاصات

وتشمل اختصاصات الأكاديمية وفقاً للقانون، إنشاء نظام أكاديمي وتدريبي متميز من خلال إعداد وتطوير البرامج الدراسية والتدريبية المتصلة بشؤون الطفولة ورعايتها وتنميتها، بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي لإمارة أبوظبي، وتنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية وفق أفضل الممارسات، ما يسهم في تطوير وتنمية مهارات الدارسين وإعدادهم علمياً وعملياً بمجال عمل الأكاديمية، ومنح الشهادات والدرجات العلمية وفقاً للتشريعات السارية، إلى جانب تقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في مجال عمل الأكاديمية.

كما تتضمَّن اختصاصات الأكاديمية، حسب القانون، تقديم البحوث الأكاديمية والتطبيقية ذات الصلة بمجال عمل الأكاديمية، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلِّقة بمجال عمل الأكاديمية والمشاركة فيها، وبناء وتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتعاون والتبادل العلمي مع الجهات ذات الصلة في المجالات المرتبطة باختصاصات الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطوير منظومة تشغيل الدارسين وتسهيل فرص التوظيف لهم، واقتراح أوجه التطوير في البرامج الأكاديمية والتدريبية ذات الصلة المقدَّمة في الدولة، فضلاً عن تشجيع ثقافة وتطبيقات ومشاريع الابتكار وريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بعمل الأكاديمية.