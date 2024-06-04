26 أغسطس بدء دوام الطلبة للعام الدراسي المقبل

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن التقويم الأكاديمي للعام الدراسي 2024-2025، الذي يتضمن البرنامج الزمني للفصول الدراسية الثلاثة ومواعيد الاختبارات والعطل والإجازات الرسمية للطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية.

ويبدأ العام الدراسي المقبل مع بدء دوام الكادرين التعليمي والإداري لجميع المراحل الدراسية يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024، حيث يستهلون دوامهم بأسبوع التطوير المهني الذي يستهدف تطوير مهارات وكفاءات كوادر الميدان التربوي، فيما سيتم تنظيم أسبوع التطوير المهني مع بداية كل فصل دراسي جديد. وتبلغ عدد أيام تمدرس العام الدراسي المقبل 185 يوماً، وسيبدأ دوام الطلبة في جميع المراحل الدراسية، يوم الإثنين 26 أغسطس 2024.

ووفق التقويم الأكاديمي، ستكون فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2024، وسيتم تحليل النتائج وإصدارها في الفترة من 13 إلى 17 يناير 2025.

أما فترة الاختبارات النهائية للفصل الثاني فستكون من 10 إلى 19 مارس 2025، وستعلن نتائجها في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. فيما حدد الدليل فترة الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثالث في الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2025، وسيتم تحليل نتائج نهاية العام وإصدارها في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2025.

وإضافةً إلى العطل والإجازات الرسمية لدولة الإمارات، ستكون فترة إجازة الشتاء للطلبة في الفترة من 16 ديسمبر 2024 إلى 5 يناير 2025، وإجازة الربيع من 24 مارس إلى 13 أبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الصيف للطلبة في 30 يونيو.

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأنه بإمكان الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التربوية الاطلاع على الدليل من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ese.gov.ae) لمزيد من المعلومات.