«المبتكر الصغير» ينجز 3 اختراعات ذكية

دخل الطالب عمرو خالد النمس عالم الاكتشاف والتعلم منذ الصغر، وربط شغفه بالتصميم وقدرته على التنفيذ، وتعلم الكثير من المهارات التي استفاد منها في تنفيذ ثلاثة ابتكارات ذكية، تهدف إلى تحويل الكتب المدرسية إلى كتب تفاعلية، وجهاز لتقليل هدر المياه، إضافة إلى نظام ذكي للحد من حوادث السيارات، فيما يستعد حالياً لاختبارات الحصول على عضوية جمعية «منسا» للعباقرة وفائقي الذكاء العالمية. وقال الطالب بالصف الحادي عشر في مدرسة النخبة الخاصة، إن ابتكاره الأول كان «الكتاب التفاعلي الناطق»، وهو جهاز يثبت في الكتاب ويغير إضاءته مع تقليب الصفحات، ما يضفي تجربة تفاعلية جديدة على القراءة. وأضاف النمس الذي تم تكريمه بالمدرسة: «ابتكاري الثاني كان مشروع (الأخطبوط لغسيل السيارات)، وهو عبارة عن جهاز على شكل أخطبوط مغناطيسي له أذرع إسفنجية يقوم بالحركة الدائرية على السيارة وغسلها». وأوضح أن ابتكاره الثالث الذي شاركته فيه شقيقته طالبة الهندسة نوران، هو مشروع «سلامتنا على الطريق»، ويهدف إلى تعزيز سلامة الطرق باستخدام تطبيق هاتف يعتمد على تقنية «iBeacon» وأجهزة الاستشعار لتحذير السائقين من السيارات القادمة في النقاط العمياء على الجسور والتقاطعات.