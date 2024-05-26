4 مشروعات تسخر الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة البيئية

نجحت أربعة فرق طلابية في ابتكار مشروعات تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية لتحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفازت المشروعات الأربعة بالمسابقة الـ12 لمسابقة الهاكاثون الدولية السنوية لإفادة المجتمع في العالم العربي، التي نظمتها جامعة نيويورك أبوظبي.

وجاء في المركز الأول فريق كاشف الغاز، من خلال مشروعهم الذي يهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية من خلال الكشف الفوري عن المشكلات في خطوط الأنابيب، فيما حصل فريق كمرجان على المركز الثاني، عن مشروعهم الذي يهدف إلى المساعدة في تحديد المواقع المثالية لتحقيق أعلى مستوى من استعادة، وترميم المرجان بأقل الموارد.

وحقق كل من فريق نقاء وفريق أمان المركز الثالث مناصفة، حيث يهدف مشروع نقاء إلى تحديد كيفية إزالة الجزيئات الضارة من إمدادات المياه لجعلها صالحة للشرب، في حين يهدف مشروع أمان إلى مساعدة المدنيين من خلال التنسيق الفعال لخدمات الطوارئ في أوقات الأزمات عبر تسهيل الوصول إلى الغذاء والملاجئ باستخدام التعلم الآلي المعزز الكمي.