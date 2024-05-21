"مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم" تكرّم 62 فائزاً بجوائزها التربوية المحلية والعالمية

اختير سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة "شخصية عام 2024" من مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تقديراً لدوره في دعم التعليم وتحسين حياة الآلاف من المحتاجين في العديد من مناطق العالم من خلال قيادة سموه لمؤسسة طيران الامارات الخيرية ورعايته للعديد من مؤسسات المجتمع المعنية بمساندة الجهود الحكومية في رعاية الأطفال والطلبة وذوي الهمم مما عزز من الحضور الإماراتي على خارطة العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

وكرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اليوم في احتفال أقيم في مسرح مكتبة محمد بن راشد في دبي 62 فائزاً بجوائز المؤسسة التربوية لهذا العام من إجمالي 459 مشاركاً.

حضر حفل التكريم معالي حميد القطامي رئيس مجلس أمناء المؤسسة وسعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومعالي الدكتور محمّد ولد أَعمَر المدير العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" الى جانب عدد من كبار المسؤولين في قطاع التعليم وممثلين عن المنظمات والوزارات والمؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية والمسؤولين في المؤسسة والطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن مؤسسةُ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية حظيت باهتمامٍ فائقْ من حكومة دبي، التي حرصت على دعمِها ومساندةِ جهودها، لتُكْمِلَ مسيرتَها نحوَ تحقيقِ غاياتها النبيلة، ممّا يُمثّلُ تأكيداً على أهميةِ ما يحمله هذا الإرثُ الحضاري مُعّبرةً عن أصالةِ ونقاءِ المبادرات التي أطلقها المغفورُ له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ طيّب اللهُ ثراه ـ في عامي 98 و99.

وهنأ معاليه الفائزين في مختلف فئات الجائزة في دورتها السادسة والعشرين والتي تضمنت فائزان بالجوائز الدولية التابعة للمركز العالمي للموهوبين، وثلاثةُ فائزين بجائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز ، وسبعةَ عشرَ فائزاً بجوائز المؤسسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأربعون فائزاً في الجوائز المحلية.

من جانبه أعرب الدكتور محمّد ولد أَعمَر المدير العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" عن التقدير لجهود مؤسّسة حمدان للعلوم الطبية والبحوث التربوية ولأسرة جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميّز في تعزيز التعاون والشراكة مع "ألكسو" من خلال هذه الجائزة المتميّزة في رُؤيتها وأهدافها لدَعم الباحثين وتَشجيع الفاعلين التربويين المبدعينَ في مجال التربية والتعليم، ضمنَ الجهود المبذولة لضمان التعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع بحلول العام 2030 في بلادنا العربية.

وبلغ عدد الفائزين في الجوائز المحلية 40 فائزاً من إجمالي 198 مشاركاً في جميع فئات الجائزة، وفي الجوائز الخليجية بلغ عددهم 17 من إجمالي 89 مشاركاً، وبلغ عدد الأبحاث المشاركة في جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز 146 بحثاً من 17 دولة عربية، فيما وصل عدد الأبحاث الفائزة 3 أبحاث من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

وفي جوائز المركز العالمي للموهوبين فئة الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين شاركت 9 دول من الأقاليم المختلفة وبلغ عدد المبادرات 14 مبادرة وبلغ عدد المبادرات الفائزة مبادرتين من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم خلال الحفل تكريم فريق مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار المشارك في بطولة الروبوت المفتوحة 2024 FLL التي أقيمت في النرويج، حيث حقق الطلاب المشاركون في البطولة المركز الثالث في أداء الروبوت في البطولة الأوروبية المفتوحة للروبوت FLL والمركز الأول في المنافسة الودية بفوزه على أفضل أربع فرق في أداء الروبوت في نصف النهائي والنهائي.

وأعرب الفائزون عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة، وعن امتنانهم لهذا التقدير الرفيع، وأكدوا أن هذا الدعم السخي لعب دوراً كبيراً في تمكينهم من تحقيق التميز والابتكار في مجالات تخصصهم، ومواصلة العمل الدؤوب والإبداع في مجال التعليم.