سؤال وجواب

س/ يتساءل ولي أمر: هل يجوز للمدرسة حرمان ابني من دخول الامتحان بسبب الرسوم الدراسية المتأخرة؟

ج/ أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه لا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحانات آخر الفصل أو السنة أو أي امتحان مقرر خلال السنة بسبب عدم دفعه الرسوم المدرسية. ويجب على المدارس التعامل مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية وذلك لحماية الطالب من الإحراج أو أي لفت للانتباه غير ضروري.

وتابعت أنه يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات خطيّاً مدته أسبوع في كل مرة، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال أو الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب إلى حين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم.