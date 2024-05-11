45 ضابطاً من 30 دولة يتخرجون في «دبلوم تخصصي» لشرطة دبي

أكد عدد من ضباط الشرطة من خريجي الدفعة الأولى لـ«الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية»، الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، بالتعاون مع جامعة «روتشستر للتكنولوجيا في دبي»، على مدار أربعة أشهر، أن برنامج الدبلوم يعكس حرص الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، على تبني البرامج العلمية الداعمة للعمل الشرطي الاحترافي، والمستشرف للمستقبل، والداعم لجودة الحياة.

وأشاد الضباط الذين كانوا ضمن 45 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية، من 30 دولة على مستوى العالم، ممن اجتازوا الدبلوم بنجاح، بالمستوى العالي للدبلوم، الذي أسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بينهم من خلال المعلومات القيمة التي قدمتها نخبة من الخبراء.

وأكد الرائد أحمد الرواشدة، من الأردن، أن برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية، عزز من الخبرات المتبادلة بين كل الضباط على مستوى العالم، واحتوى على كثير من الموضوعات المتنوعة التي تتعلق بصميم عمل الشرطة الأمني، وأهمية تطبيق الإبداع والابتكار لاستشراف المستقبل في العمل الشرطي، وتحقيق جودة الحياة للمجتمعات، مبيناً أن الضباط سيعملون على تطبيق هذه المعلومات القيّمة التي اكتسبوها في الدبلوم في أوطانهم ووحداتهم الشرطية.

من جانبه، قال الضابط تيديز موبيتا من زامبيا، إن برنامج الدبلوم، يعتبر من البرامج العلمية المهمة التي تؤكد ضرورة تعزيز الابتكار في العمل الشرطي، ومواكبة التقنيات الشرطية الحديثة على مستوى العالم، بما يضمن تعزيز الأمن والأمان في المستقبل، مشيراً إلى أن البرنامج كان مهماً جداً، وجمع الضباط من مختلف الثقافات العالمية في مكان للوقوف على التحديات المستقبلية وكيفية التعامل معها. وثمّن دور شرطة دبي في إعداد برامج الدبلوم التي تعكس حرص الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، على تبني البرامج العلمية الأمنية الداعمة للعمل الشرطي الاحترافي.

إلى ذلك، قال الرائد أحمد شهاب، من البحرين، إن البرنامج كان يحتوي على معلومات قيّمة، وأسهم في أن يتشارك الضباط الخبرات المتنوعة.

وأثنى الملازم أول بشار جمعان، من سورية، على البرنامج، لافتاً إلى أنه وفر بيئة مثالية ساعدت الضباط على تطوير أنفسهم على الصعيد الشخصي والمهني والأكاديمي.