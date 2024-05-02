الأول من يوليو بداية الإجازة الصيفية للطلبة

أظهر التقويم المدرسي للعام الأكاديمي الجاري (2023-2024)، أن إجازة الصيف لطلبة المدارس، ستبدأ في الأول من يوليو المقبل، فيما تبدأ للكوادر التعليمية والإدارية والفنية في الـ15 من الشهر نفسه.

ووفقاً للبرمجة الزمنية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث للعام من التقويم الذي نشرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على موقعها الإلكتروني، فإن آخر يوم دراسي للطلبة سيكون 14 يونيو المقبل، وذلك بانتهاء امتحانات نهاية الفصل الذي تبلغ مدة الدراسة فيه 11 أسبوعاً، ما يعادل 53 يوماً دراسياً.

ومن المقرر أن يتقدم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، الذي انطلق في 15 أبريل الماضي، لجميع الحلقات في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 5 إلى 14 يونيو المقبل، وتلي ذلك إجازة عيد الأضحى من 15 حتى 18 من الشهر نفسه، ثم يتم تحليل النتائج وإصدارها في الخامس من يوليو المقبل لجميع المراحل.

وبحسب البرمجة المعتمدة، تعقد امتحانات الإعادة للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط التقدم خلال الفترة بين 8 و12 يوليو المقبل، على أن يتم تحليل نتائج اختبارات الإعادة وإصدارها في الفترة بين 13 و15 يوليو.

وأوضحت البرمجة الزمنية، أن الفصل الدراسي الثالث، يتضمن اختباراً تجريبياً خلال الفترة من 29 مايو الجاري إلى الرابع من يونيو، كما يجري الطلبة في الفترة ذاتها امتحانات مواد المجموعة (B).

إلى ذلك، يبدأ العام الدراسي الجديد (2024-2025)، يوم 26 أغسطس المقبل، وينتهي 27 يونيو 2025، بإجمالي عدد أيام التمدرس 182 يوماً، وستكون إجازة الشتاء خلال الفترة من 16 ديسمبر 2024 إلى الخامس من يناير 2025، فيما تكون إجازة الربيع خلال الفترة من 24 مارس 2025 إلى 13 أبريل 2025، وذلك بحسب التقويم المدرسي الذي اعتمده مجلس الوزراء للأعوام الثلاثة من 2023 إلى 2025، بهدف وضع إطار زمني، يحدد أيام التمدرس والإجازات الرسمية، مع ضمان هامش مرونة في التطبيق، بما يتناسب مع الأنظمة التعليمية المختلفة في الدولة.

ويركز التقويم على ضمان تكافؤ فرص التعليم في المدارس الخاصة، وكفاية أيام التمدرس لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، وإرشاد شركاء العملية التعليمية من جهات ومؤسسات التعليم بالتقويم المدرسي لضمان التخطيط الأمثل للعام الدراسي.

وأكد التقويم أهمية التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة (بغض النظر عن المنهاج المتبع) بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس.