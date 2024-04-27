«الصحفيين» تنتخب مجلس إدارتها الجديد

دبي - وام

انتخبت جمعية الصحفيين الإماراتية مجلس إدارتها الجديد خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت الخميس في مقر الجمعية بالمحيصنة 2 بدبي، بإشراف من وزارة تنمية المجتمع.

وفاز في الانتخابات فضيلة عبدالله المعيني، بإجمالي عدد أصوات 74 صوتاً، وخالد عبدالرحمن الغيلاني، بـ72 صوتاً، وحليمة عبدالله الملا، بـ70 صوتاً، وفاطمة الورد الدرمكي، بـ58 صوتاً، وحسن يوسف عمران الشامسي، بـ55 صوتاً، وعلي محمد حسن شهدور، بـ52 صوتاً، ومحمد سعيد الطنيجي، بـ52 صوتاً، وريم محمد البريكي، بـ51 صوتاً، ومحمد جنيد العامري، بـ45 صوتاً.

واعتبر عمر أحمد محمد السعيدي، الحاصل على 43 صوتاً، العضو الاحتياطي الأول للمجلس، وعلي عمر الهنوري الظاهري، الحاصل على 42 صوتاً، العضو الاحتياطي الثاني.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة الجديد بجهود المجلس السابق وإنجازاته المتعددة، التي أفادت مجتمع الصحفيين الإماراتيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وشكرت فضيلة المعيني وزارة تنمية المجتمع على الجهود الكبيرة التي بذلتها لتنظيم الانتخابات وأعمال الجمعية العمومية.

ووجه رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، محمد الحمادي، الذي أدار اجتماع الجمعية العمومية، الشكر للقيادة الرشيدة للدولة على دعمها الدائم للصحافة والصحفيين.

كما توجه بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه الدائم لجمعية الصحفيين الإماراتية ومنح سموّه قطعة أرض ومكرمة مالية تقدر بـ20 مليون درهم، لبناء مبنى لها في المحيصنة 2 بدبي.

واستعرض الحمادي مع أعضاء الجمعية تفاصيل التقرير الإداري الصادر عن الجمعية عن الفترة من الأول من يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023. وقد أوضح التقرير قبول لجنة العضوية 56 طلباً استوفت شروط العضوية، 10 للعضوية العاملة، و46 للعضوية المنتسبة، حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية 1371 عضواً، منهم 431 عضواً عاملاً، و940 عضواً منتسباً، بزيادة قدرها 4.25%.