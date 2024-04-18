«الإمارات للتعليم المدرسي»: «التعليم عن بُعد» اليوم وغداً

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 (الفترة الأولى)، لطلبة التعليم المستمر المتكامل، بمساراته «الدراسة الأكاديمية والمنزلية»، التي تقام خلال الفترة من 29 أبريل الجاري حتى السابع من مايو المقبل، فيما قررت المؤسسة تمديد نظام التعليم عن بُعد لجميع المدارس الحكومية بالدولة اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة) 18 و19 من أبريل الجاري.

وتفصيلاً، اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 (الفترة الأولى)، لطلبة التعليم المستمر المتكامل، بمساراته «الدراسة الأكاديمية والمنزلية»، التي تقام خلال الفترة من 29 أبريل الجاري حتى السابع من مايو المقبل، ويستهلها طلبة الـ12 بمادة الفيزياء، ويؤدون الامتحانات «حضورياً إلكترونياً».

وتستهدف الاختبارات طلبة الصفوف من السابع إلى الـ12، إذ تقرر إجراء الاختبار المركزي الختامي «امتحانات نهاية العام»، لطلبة الـ12 بمساراته، يوم 29 أبريل، ويتحدد موعد انتهاء الامتحانات وفقاً لعدد المواد في كل مسار وتوزيع الأيام، فيما يبقى زمن الامتحان لطلبة الثاني عشر، 120 دقيقة لكل مادة امتحانية تبدأ من «الساعة 6:30 وتستمر حتى الساعة 8:30».

وتركز الاختبارات على مواد المجموعة (A) التي تضم اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، ومواد العلوم بفروعها الكيمياء والفيزياء والأحياء، وعلى الطلبة في مختلف المسارات الالتزام بالمواعيد المحددة وفق الجدول الزمني. وشددت ضوابط امتحانات نهاية العام الجاري لطلبة التعليم المستمر، على إلزامية حضور الدارس إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة من بدء الاختبار، ليتمكن من استلام تذكرة الامتحان، في وقت تقدر مدة الامتحان الواحد بـ120 دقيقة، وتطبق الامتحانات إلكترونياً عبر نظام سويفت للصفوف من السابع إلى الـ12، من خلال الحضور الواقعي في لجان امتحانية خاصة في مدارس التعليم العام.

وأفادت المؤسسة عبر الموجهات العامة بأن فقرات الأسئلة غير مقيدة بمحددات زمنية، ويسمح للدارسين بالعودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان، موضحة أنه يحق للدارسين الخروج من القاعة الامتحانية بعد ساعة من بدء الامتحان (منتصف الوقت).

وبحسب الجداول المعتمدة يستهل طلبة الصف الـ12 المسار العام الأكاديمي والدراسة المنزلية، سباق الامتحانات بمادة الفيزياء يوم 29 أبريل الجاري، تليها مادة التربية الإسلامية 30 منه، ثم اللغة العربية في الأول من مايو المقبل، ويؤدون الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية في الثاني من مايو المقبل، تليها الدراسات الاجتماعية في الثالث من الشهر ذاته، ثم الرياضيات في السادس منه، ويختتم طلبة المسار العام بالأحياء أو الكيمياء يوم السابع من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لجميع المدارس الحكومية بالدولة اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة) 18 و19 من أبريل الجاري، وذلك لضمان جاهزية جميع المدارس الحكومية والمناطق المحيطة بها من ناحية السلامة والأمان لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية.