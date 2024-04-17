حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 13 شرطاً للالتحاق ببرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي للسنة الأكاديمية المقبلة (2024 - 2025)، الذي أعلنت الهيئة أخيراً أن التسجيل فيه جارٍ حالياً، ومستمر حتى 30 أبريل الجاري، عبر منصة «إماراتي» في تطبيق «دبي الآن» في الهواتف الذكية.

وتتضمن الشروط أن يكون الطالب الملتحق بالبرنامج حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (داخل الدولة أو خارجها)، وأن يكون غير حاصل على منحة دراسية أخرى من أي جهة (داخل الدولة أو خارجها)، وأن يتقدم بطلب الالتحاق لبرنامج الابتعاث في المواعيد المحددة.

ومن شروط الالتحاق بالبرنامج الحفاظ على المعدل التراكمي المطلوب من الجامعة للاستمرار في الدراسة، والالتزام بالحضور طبقاً للخطة الدراسية لبرنامج الدراسة المعتمدة من المؤسسة التعليمية، والحد الأدنى لعدد الساعات الدراسية لكل فصل دراسي، وتحمُّل كُلف إعادة أي مقرر دراسي (إذا كانت الإعادة اختيارية، ويسعى من خلالها إلى تحسين درجاته)، وعدم الانسحاب من المقررات أو الساعات الدراسية بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من برنامج الابتعاث.

كما يُشترط إعلام المرشد الأكاديمي لبرنامج الابتعاث في حال حصول الطالب على أي خصومات في الرسوم الدراسية من المؤسسة التعليمية، وعدم تغيير التخصص العلمي الذي تم الابتعاث لأجله، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من برنامج الابتعاث، والالتزام بالوقت المحدد للانضمام إلى البعثة الدراسية، اعتباراً من التاريخ الذي حدَّده برنامج الابتعاث، والالتزام بالحصول على المؤهل العلمي الذي تم الابتعاث لأجله في الإطار الزمني المحدد، وفقاً للتعليمات المعتمدة لدى المؤسسة التعليمية، وعدم القيام بما من شأنه أن يؤدي إلى الفصل من المؤسسة التعليمية.

ودعت الهيئة الطلبة الذين سيلتحقون بالبرنامج إلى تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة، والامتناع عن أي تصرف أو سلوك ينتهك القوانين والأخلاق أو يضر بسمعة الدولة، وعدم الانخراط في أي نشاط سياسي.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة تدني مستوى التحصيل الأكاديمي للطالب، وحصوله على إنذار أكاديمي في الجامعة التي يدرس فيها، يوضع «تحت الإنذار الأكاديمي» من برنامج الابتعاث لمدة فصل دراسي واحد. وفي حال عدم التمكن من رفع مستوى التحصيل الدراسي إلى الحد المطلوب، يُمنح الطالب فرصةً لاستكمال دراسته لفصل دراسي آخر على نفقته الخاصة. وفي حال عدم تمكنه من الوصول إلى المستوى الأكاديمي المطلوب، يتم إنهاء البعثة، ويتوجب على الطالب في هذه الحال سداد جميع التكاليف المالية المدفوعة من البرنامج.

ويحصل الطلبة الملتحقون ببرنامج البعثات الدراسية على عدد من الخدمات الأكاديمية والإدارية، منها الدعم الأكاديمي والنفسي أثناء فترة الدراسة، والاستشارات المالية اللازمة، ومتابعة التقدم الدراسي، والعمل كحلقة وصل بشأن القرارات الإدارية المتعلقة بالدراسة، ومتابعة الشؤون الخاصة بالطالب مع إدارة البرنامج.