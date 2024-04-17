«الإمارات للتعليم المدرسي» تفتح باب التسجيل «الفترة الثانية» للمواطنين في المدارس الحكومية

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فتح باب التسجيل في «الفترة الثانية» للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم 18 أبريل الجاري إلى الثالث من مايو المقبل. ويستهدف التسجيل الطلبة الملتحقين لأول مرة والراغبين في الانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة، والمنتقلين من مدارس خارج الدولة.

وأكدت المؤسسة ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة، لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة ورفع جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي المقبل، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور.

ولفتت إلى أهمية اختيار المدرسة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب عند عملية التسجيل، إلى جانب الالتزام بشروط التسجيل للمسارات التعليمية المتاحة على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها وتطبيقها الذكي، مؤكدة ضرورة تحديث بيانات الهوية الرقمية للاستفادة من خدماتها.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى توفير بيانات ووثائق دقيقة لإنجاز عملية التسجيل، لافتةً إلى ضرورة متابعة ولي الأمر طلب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني. وحددت المؤسسة شروط التسجيل في المدارس الحكومية، يُسمح للأطفال بالالتحاق بالسنة الأولى من رياض الأطفال إذا بلغوا سن الرابعة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل، أما في السنة الثانية من رياض الأطفال، فيتعين على الأطفال أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة في تاريخ 31 أغسطس من العام المعني، وبالنسبة للصف الأول، فإن المستجدين في مرحلة التعليم الأساسي يتم قبولهم إذا بلغوا سن السادسة ولم يتجاوزوا سن الثامنة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل.

وأكدت الشروط اقتصار تسجيل رياض الأطفال الحكومية على المواطنين وأبناء المواطنات فقط. أما تسجيل الصف الأول، فيكون متاحاً للمواطنين وأبناء المواطنات وأولئك الذين يستوفون شروط المرحلة الأولى من التسجيل في مرحلة التعليم الأساسي، ويسمح للطلاب المواطنين وأبناء المواطنات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتسجيل في المدارس الحكومية ابتداءً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك وفقاً للفئات المعتمدة.

وأفادت المؤسسة بأنه تتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة من خلال الخدمة المقدمة، حيث يمكن لأولياء الأمور حجز موعد مناسب لإجراء التشخيص اللازم، وتُمنح أولوية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام إلى أقرب روضة أو مدرسة وفقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة.