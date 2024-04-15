«الإمارات للتعليم المدرسي»: التعليم عن بُعد اليوم وغداً

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة من «حضوري» داخل المدارس إلى نظام «التعليم عن بُعد»، اليوم وغداً، نظراً للظروف الجوية الاستثنائية الحالية، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.

وقرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية في ظل الحالة الجوية الراهنة.

وقرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل الجاري، نظراً لتأثير الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.

ويأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية مع استمرار مراقبة تطوراتها ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.

وحث الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة على الحذر أثناء قيادة المركبات، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع الأمطار، وتحذير الجمهور من خطورة الاقتراب من الأودية والجبال وارتياد البحر.

ويأتي القرار في ظل رفع حالة التأهب لمواجهة تداعيات الحالة الجوية، ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.

وأهاب الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال هطول الأمطار وتقلبات الطقس، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع الأمطار، وتحذير الجمهور من خطورة الاقتراب من الأودية والجبال وارتياد البحر.

كما قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة عجمان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحويل الدراسة عن بعد، بالمدارس الخاصة في الإمارة اليوم وغداً.

وأوضح فريق الطوارئ والأزمات بالإمارة أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية، مشيراً إلى رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية، مع استمرار مراقبة تطوراتها، ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.

وأهاب الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان، بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال هطول الأمطار وتقلبات الطقس، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع الأمطار.

وقرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين، بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة اليوم وغداً، مع إغلاق دور الحضانة.

كما قرر الفريق منح حرية اختيار نوع التعليم لإدارة الجامعات والكليات، ليتم التنسيق بعد ذلك مع الطلاب.