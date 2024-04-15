«الإمارات للمدارس والحضانات» ينطلق 19 أبريل في الشارقة

يستضيف مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 19 حتى 21 أبريل الجاري، فعاليات النسخة الثانية من معرض «الإمارات للمدارس والحضانات»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسط مشاركة واسعة من أبرز اللاعبين الرئيسين في قطاع التعليم في الدولة، وكبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال.

ويتيح المعرض، الذي يُقام تحت مظلة معرض التعليم الدولي، فرصة التعرف إلى أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاصة في الدولة، كما يتيح الاطلاع على الاتجاهات الجديدة التي تشكل مستقبل صناعة التعليم، والتعرف إلى خيارات التعلّم النموذجية والمناهج الدراسية، وأبرز ممارسات التعليم الشاملة، إلى جانب الاجتماع مع ممثلي مؤسسات التعليم ومعاهد اللغة وخدمات التعليم ومعرفة ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية وتدريبية متطورة لاختيار الأنسب لأبنائهم.

ويُشكل الحدث منصة لعرض أحدث البرامج والحلول التعليمية والتدريبية، من أبرزها برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل والأنشطة اللاصفية، ما يتيح لأولياء الأمور للتعرف إلى أفضل الخيارات التعليمية المناسبة لأبنائهم، إلى جانب تبادل المعرفة والتجارب، والاستفادة من خبرات وخدمات مختصي التعليم والتدريب المشاركين في الحدث.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، أن معرض «الإمارات للمدارس والحضانات»، يشهد هذا العام مشاركة واسعة من أفضل المدارس ودور الحضانات ومراكز التعليم الخاصة، في ظل تنامي أهمية الحدث ودوره في توفير منصة مهمة للمشاركين للترويج لبرامجهم التعليمية والتدريبية أمام شريحة واسعة من الزوار، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث الأساليب والاتجاهات والممارسات التعليمية.

وأضاف أن هذه المشاركة الواسعة ستتيح الفرصة لأولياء الأمور للالتقاء مع ممثلي مؤسسات التعليم والحضانات وخدمات التعليم والاطلاع على أحدث البرامج التعليمية والتواصل مع خبراء التعليم والتعرّف إلى آرائهم واكتشاف المسار التعليمي الأفضل لأبنائهم.

وستشهد أروقة المعرض، الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 3 إلى 9 مساء، مجموعة من الورش والندوات التوعوية التي يقدمها نخبة من خبراء التعليم ومديري المدارس والمعلمين، حول المعايير التعليمية الحديثة والأنظمة والعمليات المبتكرة، وأهمية دمج أدوات التعلم الإلكتروني في تطوير أنظمة المناهج الدراسية وكيفية رعاية المواهب.

• المعرض يتيح الفرصة للتعرف إلى أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاصة في الدولة.