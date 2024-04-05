7333 خريجاً وخريجة قدمتهم «هندسة جامعة الإمارات» لسوق العمل

قدمت كلية الهندسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها عام 1984 وحتى الآن 7333 خريجاً وخريجة من جميع التخصصات في برنامج البكالوريوس، إضافة إلى 1291 خريجاً وخريجة من طلبة الماجستير والدكتوراه حتى نهاية الفصل الأول 2023-2024، والذين يشغلون مناصب قيادية وريادية في القطاعين العام والخاص، مزوّدين بمخرجات أكاديمية ومهارات وخبرات عملية وعلمية عالية الجودة.

في الوقت ذاته، شهدت الكلية إقبالاً كبيراً وتطوراً في طرح التخصصات وبرامج الدراسات العليا، حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين في كل التخصصات الهندسية للعام الأكاديمي 2023 نحو 3702 طالب وطالبة.

وأكد عميد كلية الهندسة، الدكتور محمد المرزوقي، أن الكلية وضعت أهدافها من خلال اهتمامها بتوفير التخصصات المتميزة، حيث تطرح برامج أكاديمية عالمية تتماشى مع متطلبات السوق المحلية، تغطي خمسة أقسام علمية، وتقدم ثمانية برامج هندسية للطلبة، ممنوحة درجة البكالوريوس المعترف بها والمعتمدة من لجنة الاعتراف الأكاديمي الدولي (ABET) ولجنة الاعتراف الأكاديمي، وتشمل البرامج، بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، وهندسة الاتصالات، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطيران، وهندسة البترول، والهندسة الكيميائية.

وأضاف أنه على صعيد التفوق العلمي والبحثي والتطور المستمر، قامت الكلية بطرح ثمانية برامج للماجستير وأربعة برامج دكتوراه تحت الإشراف الدولي المشترك، ما جعلها تتصدر المراكز العليا بين الجامعات العالمية.

من جانبه، أشار مساعد العميد لشؤون الطلبة، الدكتور يونس البلوشي، إلى أن الكلية تتجه نحو تطوير وسائل التعليم واستخدام أحدث التقنيات، مؤكداً أن كلية الهندسة بجامعة الإمارات تشكل الخيار الأول والأمثل للطلبة، إذ بلغ عدد الخريجين للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي (2023-2024) 137 طالباً وطالبة لدرجة البكالوريوس، و40 طالباً وطالبة لدرجة الماجستير، و8 طلاب وطالبات لدرجة الدكتوراه، ويتوقع أن يتم تخريج 193 طالباً وطالبة مع نهاية الفصل الثاني والصيفي من العام الجامعي 2023-2024.

وأضاف أن كلية الهندسة تقدم برامج فرعية لطلبتها في هندسة الميكانيكة الإلكترونية (أو الميكاترونكس)، والاحتراق والدفع، والقانون، ما يتيح للطلبة دمج العلوم المكتسبة وتنويع مصادر المعرفة بما يتماشى مع رؤية وطموح الدولة في شتى المجالات، ويمكن للطلبة إيجاد وتطبيق حلول مبتكرة من خلال مشاريع التخرج.

ولفت إلى أن أعداد الطلبة المقبولين والمسجلين في الكلية في ازدياد مستمر، وتظهر الزيادة في أعداد الخريجين في جميع التخصصات العلمية منذ عام 1984 حتى عام 2023، ما يشير إلى الشمولية والجودة العالية للتخصصات المعتمدة التي تلبي طموحات واحتياجات سوق العمل المتنوعة، وتستشرف آفاق المستقبل للـ50 عاماً المقبلة وتحرص على إلحاق طلبتها ببرامج تدريبية عملية لدى شركات عالمية داخل الدولة وخارجها.

وقال مساعد عميد كلية الهندسة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سليمان الزهير: إن «برامج الدراسات العليا تمكن الطلاب من تقديم مساهمات مهمة للمجتمع، لافتاً إلى أنه بين الأعوام 2021-2023 بلغ مجموع الأوراق البحثية من كلية الهندسة 1465 ورقة، وبلغ عدد المشاريع البحثية المدعومة 280 بحثاً داخلياً و17 بحثاً خارجياً».

وأضاف أن عدد الطلبة المسجلين في برامج الماجستير بالكلية إلى 250 طالباً، فيما تجاوز عدد طلبة الدكتوراه أكثر من 150 طالباً.

• 1291 خريجاً وخريجة من طلبة الماجستير والدكتوراه حتى نهاية الفصل الأول 2024-2023.