"الإمارات للتعليم المدرسي" تعيد تصميم 3 خدمات رقمية

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 3 خدمات محدثة عملت على إعادة تصميمها بما يتماشى مع رؤية المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وانسجاماً كذلك مع مبادرة "نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية 2.0 " الرامية إلى تحسين جودة خدمات الجهات والمؤسسات الاتحادية.

وشملت الخدمات الثلاثة التي تم إعادة تصميمها وإطلاقها خدمة طلب تصديق شهادة دراسية - تعليم عام ، وخدمة طلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب المدرسة الحكومية ، وخدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لتقديم امتحان لطالب في الدراسة المنزلية.

وعملت المؤسسة خلال الأشهر الماضية على تنظيم العديد من جلسات العصف الذهني بهدف تحسين خدماتها وقياس مدى تلبيها لتطلعات المتعاملين.

كما قامت بدراسة ملاحظات مستخدمي الخدمات وتحليل تقرير تجربة المستخدم وكافة تقارير التغذية الراجعة للخدمات والواردة من الجهات المعنية ونتائج مؤشرات أداء الخدمة وقامت أيضا المؤسسة بتحليل بيانات نبض المتعامل من خلال مرصد الخدمات بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على تقييم خدماتها وإشراك المتعاملين والطلبة في عملية تحديثها باعتبارهم شركاء في تطويرها، إذ تسعى المؤسسة إلى تحقيق سعادة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن ما تقدمه المؤسسة من خدمات من خلال تحقيق عنصر الاستباقية و المرونة في تقديم تجربة خدمية ترتقي لتطلعات المتعاملين.