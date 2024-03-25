تدريب قيادات ومعلمي «الرياض» على أحدث الممارسات التربوية

قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عقد «أسبوع التدريب التخصصي مارس 2024» لقيادات ومعلمي مرحلة رياض الأطفال، للفصل الدراسي الثالث، بهدف تعزيز خبراتهم وإطلاعهم على آخر البحوث التعليمية وتدريبهم على أحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم.

ويبدأ أسبوع التدريب اليوم الإثنين ويستمر حتى الجمعة المقبل (29 مارس الجاري)، ويتزامن مع بدء عطلة الربيع للمدارس الحكومية والخاصة - المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم - التي تبدأ اليوم وتستمر لثلاثة أسابيع، حتى 14 أبريل المقبل، وفقاً للتقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري.

ويأتي أسبوع التدريب التخصصي استكمالاً للأسبوع التدريبي الذي نظمته المؤسسة في ديسمبر الماضي، بهدف إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية.

ويتضمن الأسبوع العديد من الورش التدريبية التي تواكب التطورات التقنية والتطبيقية في مجال التعليم، ما يعزز قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، ودورهم المهم في تنفيذ السياسات التربوية الهادفة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الوطني وتحسين مخرجاتها.

ويقدم البرامج التربوية التي يتضمنها الأسبوع التدريبي خبراء ومختصون في مجال التعليم، بما يسهم في صقل خبرات الكوادر التربوية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة تدعم أدوارهم التربوية الريادية.

وتسعى المؤسسة إلى توفير كل الإمكانات التي تضمن النهوض بالميدان التربوي انطلاقاً من دعم المعلمين وتيسير سبل التطور المهني لهم، باعتبارهم الركيزة التي يبدأ منها تنفيذ الاستراتيجيات التعليمية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الدولة في قطاع التعليم الوطني، بتنشئة أجيال متمكّنة من أدوات المستقبل معرفياً ومهارياً.

وشارك في تدريب ديسمبر أكثر من 23 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية، ورياض الأطفال والاختصاصيين.