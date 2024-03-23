الاختبارات التعويضية تنطلق غداً وتستمر حتى 29 مارس

تبدأ الاختبارات التعويضية للصفوف من الثالث حتى الـ12 يوم غد الإثنين، حيث اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول الامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، والتي تستمر حتى 29 مارس لجميع المسارات التعليمية.

ويُجري الاختبارات التعويضية الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول، أو الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال أداء الاختبارات، وتم حصر بياناتهم من خلال منصة «IDH».

وتطبق الاختبارات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي إلى المدرسة، كما تطبق الامتحانات ورقياً للصفين الخامس والتاسع لجميع المسارات في المدارس الحكومية من خلال الحضور إلى المدرسة أيضاً، فيما تطبق الاختبارات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي، بينما يكون اختبار اللغة الإنجليزية (كتابياً إلكترونياً) لطلبة الصف الـ12.

وشددت المؤسسة على التزام الطلبة بالزي المدرسي، وإحضار أجهزة حواسيب مشحونة بنسبة 100%، مشيرة إلى أن الامتحانات تطبق ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف، وذلك للصفوف من الخامس حتى الـ12 من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وذكرت أن طلبة الصف الـ12 المسجلين في مدارس التعليم الخاص يقدمون جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

ويستهل طلبة الـ12 امتحاناتهم بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، بواقع فترتين، حيث تكون الفترة الأولى للرياضيات من التاسعة صباحاً حتى 10:30 صباحاً للجزء الكتابي، بينما يبدأ الجزء الإلكتروني من 10:30 حتى 11:30 صباحاً على أن تبدأ الفترة الثانية لامتحان الدراسات الاجتماعية من 12 حتى الثانية ظهراً.

وفي اليوم التالي (26 مارس) يمتحن الطلبة مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة الإنجليزية والأحياء في اليوم ذاته، وفي 27 مارس يمتحن الطلبة مادة الفيزياء، بينما يتقدم في 28 من الشهر ذاته الطلبة لامتحاني اللغة العربية والكيمياء/الأحياء، على أن يختتمون امتحاناتهم في 29 مارس بمادة التربية الإسلامية.