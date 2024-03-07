4 ساعات الدوام المدرسي في رمضان.. والجمعة 120 دقيقة

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة، بتقليص عدد ساعات الدراسة خلال شهر رمضان، حيث تم تحديد عدد ساعات الدوام المدرسي بأربع ساعات من التاسعة والنصف صباحاً إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، باستثناء يوم الجمعة، إذ ستكون مدة الدراسة ساعتين فقط، من التاسعة والنصف حتى الـ11:30 صباحاً، مشيرة إلى أن 22 مارس الجاري سيكون آخر يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني، فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثالث اعتباراً من 15 أبريل المقبل عقب عيد الفطر.

وتفصيلاً، أرسلت مدارس خاصة، رسائل إلى أولياء أمور، أبلغتهم فيها بأن عطلة الربيع ستبدأ من السبت 23 مارس الجاري، وتستمر حتى الأحد 14 أبريل المقبل، فيما سيتم إصدار تقرير الفصل الدراسي الثاني الخاص بكل طالب عقب عطلة الربيع، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري هو الأسبوع الأخير لجميع الأنشطة اللاصفية، بسبب شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وأشارت المدارس إلى إيقاف خدمات المقاصف المدرسية خلال شهر رمضان، مؤكدة عدم توافر مرافق تقديم الطعام فيها، فيما سيستمر توفير أجهزة المياه في جميع أنحاء المدرسة، ودعت ذوي الأطفال غير الصائمين إلى التأكد من تزويد أطفالهم بوجبة غذاء عند حضورهم إلى المدرسة.

ودعت المدارس ذوي الطلبة إلى الالتزام بحضور أطفالهم في المواعيد المحددة، وعدم تشجيعهم على الغياب، حيث لن يتم التسامح مع ضعف الحضور، خصوصاً أن عدم وجود عدد كاف من الطلبة في الفصل يشكل عائقاً أمام المعلم خلال شرح المنهاج، لافتة إلى أنه سيتم تسجيل الطلبة الذين يصلون بعد الساعة 9:30 صباحاً متأخرين.

وأكدت المدارس أن الأداء الدراسي العالي يبدأ بالحضور الجيد والالتزام بالمواعيد، كما أن الوصول متأخراً خمس دقائق كل يوم، يؤدي إلى ثلاثة أيام من التعلم المفقود في العام الدراسي، مطالبة بأخذ ذلك في الاعتبار لطفلكم عند اتخاذ ترتيبات السفر المستقبلية.