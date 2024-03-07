«الإمارات للتعليم» تعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الثاني

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث حتى الـ12، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، والتي ستنطلق يوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري، في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، وسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) في الفترة من الثالث إلى السابع من الشهر نفسه.

وقررت المؤسسة ثمانية موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2023-2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام والمتقدم) خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين التاسع والخامس للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، ويطبق امتحان مادة اللغة الإنجليزية ورقياً وإلكترونياً للصف الـ12.

وشددت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثت الطلبة على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، وتطبق الاختبارات ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس حتى الـ12 من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

ويقدم طلبة الصف الـ12 المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدم طلبة الصف الـ12 المسجلين في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية، وبحسب الموجهات تجرى الامتحانات التي يؤديها طلبة الـ12 كتابياً وإلكترونياً على فترتين، إذ خصصت المؤسسة الفترة الأولى للاختبار الإلكتروني لمدة ساعة ونصف الساعة، تبدأ في 12 ظهراً لغاية 1:30، فيما تبدأ الفترة الثانية للاختبار الكتابي ولمدة ساعة من 1:30-2:30.

ويستهل طلبة الصف الـ12، لمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، امتحاناتهم يوم 13 من الشهر الجاري، بمادة الرياضيات، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الموافق 14 من الشهر نفسه، وفي اليوم التالي يؤدي طلبة المسار العام والمتقدم امتحان مادة العلوم الصحية، أما طلبة مسار النخبة فيؤدون امتحان الأحياء، والمسار التطبيقي يؤدي امتحان العلوم التطبيقية، وفي تاريخ 19 يؤدي طلبة المسارات الأربعة امتحان اللغة العربية، وفي 20 من مارس، يتقدم الطلبة لامتحان الدراسات الاجتماعية، وفي 21 يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية، وبها يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وفي يوم 22 من الشهر الجاري يختتم طلبة الصف الـ12 من المسارات الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة) امتحاناتهم بمادة الكيمياء/ أحياء.