4 ساعات الدوام المدرسي في رمضان.. والجمعة 120 دقيقة

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة، تقليص عدد ساعات الدراسة خلال شهر رمضان حيث تم تحديد عدد ساعات الدوام المدرسي بأربع ساعات من التاسعة ونصف صباحاً إلى الواحدة ونصف بعد الظهر، باستثناء يوم الجمعة ستكون مدة الدراسة ساعتين فقط من التاسعة ونصف وحتى الحادية عشر ونصف صباحاً، مشيرة إلى أن 22 مارس الجاري سيكو اخر يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني، فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثالث اعتباراً من 15 أبريل المقبل عقب عيد الفطر.



وتفصيلاً، أرسلت مدارس خاصة، رسائل إلى ذوي الطلبة أبلغتهم فيها أن عطلة الربيع ستبدأ من السبت 23 مارس الجاري وتستمر حتى الأحد 14 إبريل المقبل، فيما سيتم إصدار تقرير الفصل الدراسي الثاني الخاص بكل طالب عقب عطلة الربيع، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري هو الأسبوع الأخير لجميع الأنشطة اللا صفية بسبب شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.



وأشارت المدارس إلى إيقاف خدمات المقاصف المدرسية خلال شهر رمضان لافته إلى أنه لن تتوفر في المدرسة مرافق تقديم الطعام، فيما سيستمر توفير اجهزة المياه في جميع انحاء المدرسة، ودعت ذوي الأطفال غير الصائمين إلى التأكد من تزويد أطفالهم وجبة غذاء عند حضورهم إلى المدرسة.



ودعت المدارس ذوي الطلبة إلى الالتزام بحضور أطفالهم في المواعيد المحددة وعدم تشجيعهم على الغياب، حيث لن يتم التسامح مع ضعف الحضور، خاصة وأن عدم وجود عدد كاف من الطلبة في الفصل يشكل عائق أمام المعلم خلال شرح المنهاج، لافته إلى أنه سيتم تسجيل الطلبة لذين يصلون بعد الساعة 9.30 صباحاً كوصول متأخر.



وأكدت المدارس على أن الأداء الدراسي العالي يبدأ بالحضور الجيد والالتزام بالمواعيد، حيث تظهر الأبحاث أن الطلبة الذي يتغيبون عن أكثر من سبعة أيام دراسية في العام من المرجح أن يحققوا درجة واحدة على الأقل مما لو كان لديهم حضور بنسبة 100%، كما أن الوصول متأخراً 5 دقائق كل يوم يؤدي إلى 3 أيام من التعلم المفقود في العام الدراسي، مطالبة بأخذ ذلك في الاعتبار لطفلكم عند اتخاذ ترتيبات السفر المستقبلية.