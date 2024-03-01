9 مشروعات ابتكارية للطلبة في «الذكاء الاصطناعي»

عرض طلبة كلية الحوسبة والمعلوماتية وكلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، مجموعة من المشروعات الإبداعية المبتكرة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024». وتضمنت الابتكارات «تفسير لغة الإشارة بالذكاء الاصطناعي»، وهو مشروع يستهدف فئة الصم وصعوبات التعلم من خلال تفسير وترجمة لغة الإشارة إلى لغة مكتوبة باللغة العربية، باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي على الأجهزة الإلكترونية، حيث يقوم بالتعرف إلى حركات وإيماءات لغة الإشارة ثم يحولها إلى نص مكتوب قابل للفهم، ما يسهم في سهولة التواصل مع أصحاب الهمم، والتعبير الصحيح عن احتياجاتهم ورغباتهم.

وتضمنت الابتكارات كذلك «محرك الذكاء الاصطناعي لأتمتة التنبيب الرغامي الذكي»، وهو عبارة عن تكنولوجيا مصممة لتعزيز عملية التنفس الاصطناعي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي باستخدام خوارزميات متقدمة ونماذج تعلم آلي لتحليل البيانات الطبية، ويهدف إلى مساعدة العاملين بالقطاع الصحي في اتخاذ قرارات أكثر إلماماً أثناء عملية التنفس الاصطناعي. وعرض الطلبة «مساعد الجراح الذكي»، الذي يركز على صحة الطبيب ومساعدته في أداء عمله مع تقييم صحته ومراقبتها على المدى البعيد، وتعتمد فكرته على تطوير نظام ذكي لدعم الجراحين أثناء إجراء العمليات الطبية من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يحافظ على صحة الطبيب ودعمه أثناء أداء عمله.

وتضمنت المشروعات «التحكم بذراع روبوتية بإيماءات اليد»، ويهدف إلى تقليل وجود العمال في الأماكن الخطرة عن طريق تصميم أنظمة تدعم تعاون الإنسان مع الآلة، ويسهم المشروع بمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم.

وجاء من بين المشروعات «تمييز إشارات المرور»، الذي يستخدم خوارزميات لتحليل الأنماط والأشكال والألوان المرتبطة بعلامات المرور، ما يُمكن من الكشف والتصنيف التلقائي لأنظمة النقل الذكية. كما عرض الطلبة تطبيق «إدارة متاجر بيع الأغذية بالروبوتات»، ويستهدف تسهيل التسوق باستخدام التقنيات الروبوتية بكفاءة، لإدارة مهام متنوعة منها إدارة المخزون الغذائي، وإعادة تعبئة الرفوف، ومساعدة العملاء في العثور على المنتجات بشكل أسرع دون الحاجة إلى دخول المتجر.

وعرض الطلبة مشروع «تمييز بين الطائرات الحربية وغير الحربية من خلال تحليل الصور»، إذ يخدم مجالات الأمن ومراقبة الفضاء الجوي، ويتم من خلاله استخدام تقنيات متقدمة، لمعالجة الصور وخوارزميات التصنيف، للتفرقة بين الطائرات العسكرية وغير العسكرية من خلال تحليل السمات البصرية لكل فئة، للتعرف التلقائي وتصنيف الطائرات.

وتضمنت الابتكارات أيضاً منصة «Greenify»، وهي عبارة عن منصة إلكترونية، يمكن للمستهلكين من خلالها شراء النباتات، ومعرفة المزيد عن طرق الزراعة والصيانة، وتتمثل أهمية هذه المنصة الإلكترونية في أنه عندما يقوم العملاء بشراء منتج ما، ستكون هناك نسبة من التبرع، وستتم زراعة أشجار المانغروف دعماً لهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في زراعة 100 مليون منها.

وتضمنت المشروعات، تطبيق PsychCheck الذي يتيح للمستخدمين تشخيص مجموعة متنوعة من الأمراض النفسية، ومراقبتها، والحصول على رؤى حولها.

وشملت المشروعات المبتكرة «التطبيق الكرتوني»، الذي يهدف إلى تعزيز وتقديم كل سبل النجاح لأصحاب المشاريع الصغيرة بكُلفة مجانية وبكُلف بسيطة جداً.