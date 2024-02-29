«الإمارات للتعليم»: 13 مارس بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري، والتي ستنطلق الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري، وتتواصل حتى الجمعة الموافق 22 من الشهر نفسه.

وبينت المؤسسة أن الاختبارات ستتم ورقياً وإلكترونياً حسب المادة للصفوف من الخامس حتى الـ12 في جميع المدارس الحكومية في الدولة المطبقة لمنهاج الوزارة، فيما سيتم إجراء اختبارات ورقية فقط لطلبة الصفّين الثالث والرابع.

وبحسب الجدولة الزمنية، يستهل طلبة الصف الـ12 في المسار العام والمتقدم والنخبة، اختباراتهم بمادة الرياضيات في 13 مارس 2024، واللغة الإنجليزية في 14 مارس، ومادة العلوم الصحية ومادة الأحياء لطلبة مسار النخبة في 15 مارس.

فيما يؤدي الطلبة في كل المسارات المذكورة اختبار مادة الفيزياء في 18 مارس، ومادة اللغة العربية في 19 مارس، ومادة الدراسات الاجتماعية في 20 مارس، ومادة التربية الإسلامية في 21 مارس. ويختتم الطلبة اختباراتهم بمادة الكيمياء أو الأحياء للمسار العام والمتقدم والكيمياء لمسار النخبة يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.