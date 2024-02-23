24 براءة اختراع نالتها جامعة الإمارات في 2023

حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة، على 24 براءة اختراع، خلال عام 2023، منها 20 من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، وثلاث من اليابان، وواحدة من كوريا، ليصل عدد براءات الاختراع التي نالتها الجامعة حتى الآن 251 براءة اختراع في مجالات مختلفة منها التخصصات الطبية، والهندسية، وتقنية المعلومات، والطاقة المتجددة، ومصادر المياه، بحسب إحصاءات صادرة عن الجامعة.

وكرّم المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة، المبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة الحاصلين على براءات اختراع لعام 2023.

وأشارت الجامعة إلى أن استراتيجيتها للبحث والابتكار 2023-2026، تتضمن خمسة أهداف سيتم تحقيقها من خلال 14 مشروعاً.

وتفصيلاً، كشفت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن حصولها على 24 براءة اختراع خلال عام 2023، من مجموع 40 براءة اختراع تم تسجيلها، منها 20 براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، وثلاث من اليابان، وواحدة من كوريا، مشيرة إلى تسجيلها 28 براءة اختراع خلال عام 2022، وحصلت الجامعة على 24 براءة اختراع خلال العام نفسه، وأرجعت الطفرة في زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة إلى إطلاقها «منصة مسرعات تسجيل براءات الاختراع»، بالإضافة إلى تبنيها استراتيجية متكاملة تهدف لدعم المشاريع البحثية والابتكارية وتوعية المجتمع الأكاديمي والعلمي بأهمية حقوق الملكية الفكرية.

وكرم المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، الدكتور زكي أنور نسيبة، المبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة الحاصلين على براءات اختراع لعام 2023، والبالغ عددها 24 براءة اختراع، مؤكداً أن «الابتكار يعد عنصراً مهماً لتحقيق المحاور الوطنية لرؤية نحن الإمارات 2031، التي تتطلب منا الإسهام الحقيقي نحو بناء اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات، بما يضمن الازدهار لدولة الإمارات».

وأشار إلى أن «جامعة الإمارات تسعى دائماً إلى دعم المبتكرين والمبدعين، لدفعهم نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للعديد من التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم، بما يعزز رؤيتها الاستراتيجية باعتبارها جامعة وطنية بحثية شاملة، تسهم في تحقيق الريادة والتميز في كل المجالات».

من جانبه، أوضح النائب المشارك للبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أحمد مراد، أن جامعة الإمارات سجلت 28 براءة اختراع في عام 2022، فيما بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة 40 براءة اختراع في عام 2023، وهو ما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ42.86%، مرجعاً الزيادة في تسجيل براءات الاختراع لعام 2023 إلى إطلاق «منصة مسرّعات تسجيل براءات الاختراع»، التي تعمل على تقديم خدمات متميزة وبجودة عالية، حيث تسمح هذه المنصة للمخترعين والباحثين من داخل الجامعة وخارجها، بحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال تسجيل براءات الاختراع في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) خلال 70 يوماً.

وقال مراد: «تشمل الاختراعات الممنوحة مجموعة واسعة من المجالات، حيث تم منح 17 براءة اختراع في مجالات الهندسة، خمس براءات اختراع في مجالات العلوم، وبراءة اختراع في كل من الصحة، وتكنولوجيا المعلومات»، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعزز مكانة جامعة الإمارات في المشهد الأكاديمي العالمي، حيث تسهم الاختراعات الجديدة في تعزيز التقدم التكنولوجي والاقتصادي. ويعكس ذلك أيضاً الدعم المستمر في تطوير المعرفة وتعزيز البحث العلمي داخل الحرم الجامعي، ما يعزز مكانة الجامعة كمركز رائد في مجالات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة، خصوصاً في المجالات التي تهم المجتمعات العلمية.

وأكدت الجامعة أن منصة مسرعات تسجيل براءات الاختراع تأتي تماشياً مع الرؤية الطموحة للجامعة بأن تكون مركزاً علمياً للابتكار، من خلال تعزيز ممكنات البحث العلمي، ورفع كفاءة بيئة المنظومة البحثية التي تساعد أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة على تقديم حلول ابتكارية ذات طابع عملي لارتباطه بسوق العمل والصناعة، مشيرة إلى أن تسريع الأداء في تسجيل براءات الاختراع، يعد خطوة رائدة لتوفير بيئة محفزة وجاذبة للابتكار والإبداع، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على رفع معدل طلبات تسجيل البراءات من جهات محلية داخل الدولة، أفراداً ومؤسسات، ومن داخل الجامعة أيضاً، والذي بدوره يعزز من دور الجامعة الريادي في خدمة المجتمع، من خلال هذه الخدمة النوعية التي تسهم في دعم مكانة الدولة عالمياً في الابتكار، وتحقيق نتائج المؤشرات الاستراتيجية ذات الصلة بالابتكار.

وشددت الجامعة، على تبنيها استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم المشاريع البحثية والابتكارية وتوعية المجتمع الأكاديمي والعلمي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، من خلال تكريس جهودها في تسجيل براءات الاختراع للهيئة التدريسية والطلبة والباحثين، ووضع آليات مناسبة لتطوير براءات الاختراع وتوظيفها للإسهام في توفير حلول للتحديات المجتمعية، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

الدكتور زكي نسيبة:

• جامعة الإمارات تدعم المبتكرين والمبدعين، لدفعهم نحو إيجاد حلول مستدامة لتحديات تواجه دول المنطقة والعالم.

الدكتور أحمد مراد:

• الجامعة سجلت 28 براءة اختراع في عام 2022.