مدارس حكومية تُفعّل أكاديمية «تمكين» لدعم الطلبة

حددت مدارس حكومية جداول حصص أكاديمية «تمكين» الرقمية التي أطلقتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لدعم الطلبة وتأهيلهم للاستعداد والتدريب الجيد للاختبارات، ويتم تفعيلها ثلاث مرات خلال العام الدراسي بفترة تسبق عقد الاختبارات.

ويأتي تفعيل أكاديمية «تمكين» الرقمية لتمكين الطلبة من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، ويقدم برنامج «تمكين» الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني، ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الـ12، والتي تم تحديدها من خلال نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول. وينفذ البرنامج من قبل مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. ويكون التدريس في أكاديمية تمكين طوال أيام الأسبوع حسب الجدول المعتمد من أكاديمية تمكين، والمرسل لأولياء الأمور لمختلف الصفوف الدراسية، ويستهدف المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم والمنهاج المتكامل والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم الصحية.

من جهة أخرى، يخوض طلبة المدارس اختبارات تجريبية خلال الفترة من الرابع حتى الثامن من مارس المقبل، فيما تطبق امتحانات مواد المجموعة (B) خلال الفترة نفسها (من الرابع حتى الثامن من الشهر ذاته). وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري لمواد المجموعة (A) خلال الفترة من 13 حتى 22 مارس المقبل.