«صندوق المعرفة» تخصص أصولاً تعليمية لخدمة 18 ألف طالب

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة عن تخصيص أكثر من 2.8 مليون قدم مربعة من الأصول التعليمية في إمارة دبي خلال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 211% عن عام 2022، التي تم تخصيصها لمستثمرين ومشغلين في قطاع التعليم.

ومن المتوقع أن تخدم الأصول المخصصة أكثر من 18 ألف طالب في الإمارة، من خلال تنفيذ مشروعات تعليمية خاصة خلال الفترة المقبلة، تشمل مدارس ومراكز التعليم المبكر، وتوفير المناهج البريطانية والهندية والفرنسية والأميركية.

وتضمنت الأصول المخصصة مناطق جغرافية متنوعة في إمارة دبي، حرصت المؤسسة على توزيعها بشكل يخدم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، حيث تشمل هذه المناطق ند الشبا، البرشاء، الخوانيج، الثنية، ند حصة، مزهر، النهدة والروية.

وفي ما يتعلق بالأداء الاستثماري للمحفظة التي تديرها المؤسسة بغرض تعزيز الدعم في المبادرات التعليمية والمعرفية في الإمارة، فقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات في نهاية العام الماضي 1.01 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 47.2% على قيمتها السوقية نهاية عام 2022، إذ أسهمت الاستراتيجية المستدامة التي نفذتها المؤسسة في إدارة المحفظة في تنويع الاستثمارات، والبحث المستمر عن فرص استثمارية واعدة تعزز من نمو المحفظة بشكل مستدام.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، أحمد عبدالكريم جلفار، إلى أن المؤسسة قدمت خلال العام الماضي أكثر من 250 مليون درهم لدعم المبادرات التعليمية في الإمارة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة عبدالله محمد العور، حرص المؤسسة على جذب المستثمرين في مجال التعليم، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها دبي لدعم القطاع التعليمي.

وأشاد العور بالشركاء المساهمين في القطاع التعليمي، وقال: «نشكر شركاءنا في القطاع الحكومي والخاص، والداعمين الرئيسين لمشروع (مدارس دبي)، وهم شركة داماك العقارية، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، جمعية دار البر، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إضافة إلى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، إذ كان لمساهمتهم القيّمة أثر كبير في تعزيز قطاع التعليم في الإمارة».

وقد حققت المبادرات التعليمية التي تديرها المؤسسة، ومنها «مدارس دبي»، بأفرعها الثلاثة (مردف وند الشبا والبرشاء)، نتائج ملموسة خلال العام، إذ بلغ عدد الطلبة الملتحقين في المدارس 2580 طالباً وطالبة من 38 جنسية، بنسبة زيادة بلغت 31% عن عام 2022. وتعكس هذه الزيادة الاهتمام المتزايد من قبل الأسر لتسجيل أبنائهم في مدارس دبي، نظراً للبيئة المثالية التي توفرها المنظومة التعليمية، ضمن مشروع مدارس دبي الذي يحظى بمتابعة مستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لحرص سموه على تمكين الأجيال القادمة، وتوفير متطلبات الإبداع والابتكار للمساهمة بشكل إيجابي في صناعة المستقبل.

وقدمت المؤسسة خلال العام الماضي منحاً دراسية لأكثر من 2200 طالب من مدارس دبي بمختلف المراحل الدراسية، بقيمة 50 مليون درهم.

وخصصت المؤسسة خلال عام 2023 أكثر من 14 مليون درهم للمنح الدراسية للطلبة الإماراتيين المتميزين ضمن «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين»، حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم من المؤسسة منذ عام 2017، الذي أطلقت فيه المبادرة، 62 مليون درهم، تم من خلالها رعاية أكثر من 350 طالباً إماراتياً متميزاً.

وحرصت مؤسسة صندوق المعرفة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم القطاع التعليمي والمعرفي في الإمارة، حيث وقّعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للآداب لإطلاق مبادرة القراءة للمتعة، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم القراءة من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة في المدارس، تقوم على غرس حب القراءة لدى الطلبة.