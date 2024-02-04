«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم 20 فعالية خلال شهر الابتكار

تنظم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أكثر من 20 فعالية بالتزامن مع شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وذلك في عدد من المدارس الحكومية بمشاركة الطلبة والكوادر التعليمية في مختلف المناطق، بهدف عرض آخر ابتكاراتهم وترسيخ مفهوم الابتكار لديهم نهجاً مستداماً في مختلف أوجه نشاطهم التعليمي والتربوي.

وحددت المؤسسة عدداً من المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة لتنظيم فعالياتها بمناسبة شهر الابتكار، لتبدأ بالأول من فبراير وتتواصل حتى 29 فبراير.

تتنوع الفعاليات لتشمل مجالات الزراعة المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التعليم والتعلم والاستدامة والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع المبتكرة. ويعرض الطلبة المشاركون مشاريعهم وابتكاراتهم إلى جانب المشاركة بورش متخصصة حول الابتكار وأهميته.

وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المهندس محمد القاسم، أن شهر الابتكار منصة وطنية تحتفي بالابتكار والمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة في الميدان التربوي من أجل تعزيز الابتكار لدى الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية بما يخدم تطور المنظومة التعليمية الوطنية.

وأوضح أن مشاركة المؤسسة في شهر الابتكار تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بشأن أهمية الابتكار وضرورة ترسيخه ثقافة مستدامة لدى الطلبة، باعتباره من أهم مرتكزات المستقبل. وقال: «سيتمكن الطلبة عبر مشاركتهم في شهر الابتكار من عرض مشاريعهم ومشاركة أفكارهم الإبداعية وتطوير معارفهم في هذا المجال الحيوي».