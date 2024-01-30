"الإمارات للتعليم المدرسي" تعتمد مواعيد الاختبارات التكوينية للفصل الدراسي الثاني

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مواعيد الاختبارات التكوينية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023-2024، فيما تعكف مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، على اجراء الاختبارات للطلبة من الصف الخامس إلى الثاني عشر، والتي بدأت في 24 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وتضم اجراءات التقييم التكويني للفصل الثاني، 3 اختبارات قصيرة، ونشاطين كتابيين، وعلى المعلم إعداد التقييم الذي يضم في مكوناته النشاطات الكتابية والاختبارات القصيرة، وتكون مفردات الاختبارات القصيرة موضوعية، تشمل الاختيار من متعدد مع إجابة صحيحة واحدة ما يعرف بـ «اختيار محدد» على نظام سويفت أسس أو غيرها من أنواع الأسئلة.

ويوفر نظام سويفت عدة خيارات للمفردات الموضوعية مثل «إجابة قصيرة، توصيل، إعادة ترتيب، ملء فراغ»، ويحدد المعلم اليوم والوقت الأنسب للتطبيق خلال الأسبوع المقرر، على أن يطبق النشاط الكتابي مرتين خلال الفصل الدراسي الثاني، وبإمكان المعلم الاختيار من أنشطة كتاب الطالب أو دليل الطالب التفاعلي أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسبًا، على أن يرصد المعلم 20 درجة لكل نشاط

وأكدت الموجهات العامة للتقييم التكويني على أن يطبق الاختبار القصير ثلاث مرات منفصلة على مدار الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون مدة كل اختبار قصير 30 دقيقة، ويتكون الاختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية، ويرصد المعلم 20 درجة لكل اختبار، ويدون المعلم كافة الدرجات للأنشطة الكتابية والاختبارات القصيرة في سجله، وترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل من 100 عبر جمع درجات الطالب الخمس في التقييم التكويني على أن يحتسب لكل اختبار 20 درجة.

وبحسب النماذج المعتمدة لجداول الاختبارات التكوينية في بعض المدارس، استهل طلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، الاختبارات بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 24 يناير الجاري، ثم التربية الإسلامية 25 منه، وأدى الطلبة أمس الاثنين 29 الجاري الاختبار في مادة الرياضيات.

ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الاختبار في مادة اللغة العربية اليوم 30 يناير الجاري، على أن يتقدموا لاختبار اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 31 منه، ثم العلوم الصحية يوم الخميس 1 فبراير المقبل، على أن يخضع طلبة الثاني عشر المسار العام لاختبار "الكيمياء أو الاحياء" يوم الجمعة 2 منه، فيما يؤدي طلبة الثاني عشر المسار المتقدم الاختبار في مادة الكيمياء في اليوم ذاته.

ويتقدم طلبة المسارين العام والمتقدم لاختبار الفيزياء يوم الاثنين 5 فبراير المقبل، ويختتمون الاختبارات التكوينية بمادة علوم الكمبيوتر يوم 6 من الشهر ذاته.