إعلان الفائزين بجائزة «خليفة التربوية» مايو المقبل

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن بدء مرحلة فرز وتحكيم وتقييم الأعمال المرشحة للدورة الحالية 2024، التي تضمنت 10 مجالات، موزعة على 17 فئة، تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية، فيما تنتهي هذه العملية في نهاية مارس المقبل، تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين في الدورة الحالية في مايو المقبل.

وتضمنت مجالات الجائزة: الشخصية التربوية الاعتبارية، ومجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر (فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس)، ومجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، ومجال التعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال أصحاب الهمم (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز)، ومجال التعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات، وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة)، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال البحوث التربوية (فئة البحوث التربوية، وفئة البحوث الخاصة بدراسات أدب الطفل)، ومجال التأليف التربوي للطفل (فئة الإبداعات التربوية)، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب).

وأكد عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، الدكتور خالد العبري، حرص الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على اختيار أفضل الكفاءات من الخبراء والمتخصصين ضمن لجان التحكيم، مع اهتمامها بتوفر التنوع لأعضاء لجان التحكيم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تنوع تخصصاتهم وخبراتهم العلمية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية المرموقة التي ينتمي إليها كل منهم، بما يضمن ترجمة رسالة وأهداف الجائزة في ترسيخ التميز في الميدان التعليمي.